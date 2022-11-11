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ЦБ обсудил с банками баланс между конкуренцией и коллаборацией в финтехе

Увлекаться сотрудничеством не следует, признали все стороны
Михаил Кузнецов Екатерина Литова Софья Шелудченко Наталья Заруцкая
Финансовый рынок еще не нашел баланс между кооперацией и конкуренцией, отметила Набиуллина в ходе пленарной сессии / Сергей Бобылев / ТАСС

На ключевом для финтеха событии – форуме Банка России Finopolis представители финансовых властей, банковской и IT-индустрии пытались понять, как сохранить набранный темп цифрового развития под санкциями и в период структурной трансформации экономики. По мнению председателя ЦБ Эльвиры Набиуллиной, «волшебной палочки здесь нет», важно все сразу – доверие, конкуренция и ориентация на прибыль. «Очень важно, чтобы мотивация на инновации оставалась, поэтому нужно сохранить конкурентную среду, а партнерства могли бы выйти на новый уровень», – считает она.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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