ЦБ обсудил с банками баланс между конкуренцией и коллаборацией в финтехе

На ключевом для финтеха событии – форуме Банка России Finopolis представители финансовых властей, банковской и IT-индустрии пытались понять, как сохранить набранный темп цифрового развития под санкциями и в период структурной трансформации экономики. По мнению председателя ЦБ Эльвиры Набиуллиной, «волшебной палочки здесь нет», важно все сразу – доверие, конкуренция и ориентация на прибыль. «Очень важно, чтобы мотивация на инновации оставалась, поэтому нужно сохранить конкурентную среду, а партнерства могли бы выйти на новый уровень», – считает она.