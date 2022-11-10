Греф попросил регуляторов ослабить контроль за развитием технологий

Греф попросил регуляторов ослабить контроль за развитием технологийГлава Сбербанка видит перспективы в блокчейне
«Бизнесу нужно дать возможность развивать технологии, а государству с его регулятивным портфелем нужно быть немного позади, это единственное и самое главное, что правительство может сделать», – заявил в ходе выступления на пленарной дискуссии форума Finopolis предправления Сбербанка Герман Греф. Регулятивное воздействие на инновационный рынок, считает Греф, является главным тормозом в развитии. «Там где государство начинает регулировать, темпы резко падают», – полагает госбанкир.
Перспективной технологией на финансовом рынке Греф считает блокчейн (позволяет децентрализованно хранить и обмениваться данными для проведения транзакций), но Россия теряет в ней свое конкурентное преимущество из-за регулятивных ограничений. «Мы бы хотели обратиться к государству с просьбой в этот тяжелый момент убрать свои страхи, потому что сегодня нам очень сильно мешают страхи правительства и ЦБ, регуляторов», – добавил Греф.
Председатель ЦБ Эльвира Набиуллина в кулуарах форума сказала журналистам, что Банк России приветствует развитие технологии блокчейна, относится к ней позитивно и принимает в участие в ее внедрении (через ассоциацию «Финтех»). Но, отметила Набиуллина, именно технологию блокчейна используют криптовалюты, а ЦБ категорически против использования этого не обеспеченного ничем цифрового актива как средства расчетов внутри России.
Греф отметил, что на рынке из-за санкций произошел «радикальный слом», но бизнес-модели банков остались теми же. По его словам, сейчас «Сбер» должен концентрировать внимание на меньшем количестве проектов из-за того, что появились задачи, которых раньше не было. Если раньше отрасль могла рассчитывать на существующие решения и существующий прогресс, то сейчас от этих решений рынок отрезан и значимую часть усилий банк направляет на создание альтернативы, объяснил Греф. Глава «Сбера» отметил, что есть решаемые, но сложные проблемы с аппаратными вещами: все зависит от способности государства в целом, потому что ни одна компания не в состоянии решить эти проблемы.
Плюсы в том, что сейчас не на кого рассчитывать, считает Греф: «Либо ты оптимист, либо ты отправляешься на свалку истории». У любого менеджера, предпринимателя оптимизм является одним из необходимых профессиональных патронов в обойме, добавил он.
Сбербанк не выжил бы от тех ударов, которые он принял в течение полугода, если бы не проинвестировал в создание продвинутых технологий, признал Греф. «Это касается колоссального удара, который мы получили в результате отрезания от международных рынков. Потом бы нас добили в части кибератак и беспрецедентных попыток нас положить», – привел примеры глава банка.
Предправления ВТБ Андрей Костин добавил, что ВТБ также занимался импортозамещением – в 2019 г. банк на 90% по всем ключевым IT-технологиям зависел от иностранных поставщиков, сегодня эта доля составляет меньше половины. К концу 2024 г. банк планирует практически на 100% создавать решения по критической инфраструктуре самостоятельно, добавил глава банка.