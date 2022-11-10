Греф попросил регуляторов ослабить контроль за развитием технологий

Греф отметил, что на рынке из-за санкций произошел «радикальный слом», но бизнес-модели банков остались теми же. По его словам, сейчас «Сбер» должен концентрировать внимание на меньшем количестве проектов из-за того, что появились задачи, которых раньше не было. Если раньше отрасль могла рассчитывать на существующие решения и существующий прогресс, то сейчас от этих решений рынок отрезан и значимую часть усилий банк направляет на создание альтернативы, объяснил Греф. Глава «Сбера» отметил, что есть решаемые, но сложные проблемы с аппаратными вещами: все зависит от способности государства в целом, потому что ни одна компания не в состоянии решить эти проблемы.