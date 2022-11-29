Еще один финансовый маркетплейс начал выдавать кредиты онлайн

По данным исследования «Сравни», в 2022 г. кредитами интересовались 46% россиян из более 1200 респондентов из всех регионов России. Абсолютное большинство (92,2%) опрошенных признались, что в этом году оформили хотя бы один финансовый продукт. 93,8% россиян знают, что их можно оформить онлайн без посещения отделения банка. Кредиты — одна из наиболее востребованных услуг на «Выберу.ру», отмечает его генеральный директор Григорий Бурденко: ежедневно этот раздел посещают несколько десятков тысяч человек. С начала ноября интерес к займам, ранее упавший на фоне частичной мобилизации, начал немного расти – количество визитов в этот раздел на «Выберу.ру» выросло на 8% по сравнению с октябрем.