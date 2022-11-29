Еще один финансовый маркетплейс начал выдавать кредиты онлайн

Еще один финансовый маркетплейс начал выдавать кредиты онлайнЭто win-win модель и для банков, и для клиентов, считают эксперты
На финансовом маркетплейсе «Сравни» в ноябре появилась возможность получить кредиты в пяти банках – Промсвязьбанке, «Ак барсе», «Синаре» (бывший СКБ-банк), «Ренессанс кредите» и Локо-банке, рассказал «Ведомостям» представитель сервиса. Оформление и получение займа происходит полностью на сайте площадки без необходимости посещать отделение банка.
Сервис доступен в Москве клиентам с кредитным рейтингом более 950 баллов, в Краснодарском и Пермском краях, Новосибирской и Свердловской областях, а также в республиках Татарстан и Башкортостан с рейтингом 650 баллов.
В ближайшее время «Сравни» планирует увеличить количество банков-партнеров, открыть выдачу онлайн-кредитов жителям еще 400 городов России, а также запустить онлайн-оформление вкладов, поделился планами представитель площадки.
Для получения займа на «Сравни» гражданин заполняет анкету на сайте финмаркетплейса, указав необходимую сумму, город получения и контактные данные. Затем он авторизовывается на площадке через «Госуслуги» (доступно для подтвержденных аккаунтов) и выбирает подходящие условия среди предложений банков. При подаче заявки на маркетплейсе гражданин сразу видит реальную ставку и условия кредита.
Далее заемщик сам назначает удобные дату, время и место для встречи с представителем «Сравни». Сотрудник маркетплейса приедет с целью идентификации пользователя, сделав его фото с паспортом, а затем передаст эту информацию в банк, рассказывает представитель площадки. После одобрения заявки клиенту останется подписать договор онлайн, введя код из sms-сообщения от сервиса. Деньги поступают на счет в мобильном приложении банка, который одобрил заем, через пару минут после подписания договора.
Пилотный проект по онлайн выдаче кредитов «Сравни» запустил в конце мая — тогда была сделана тестовая выдача кредита, а сервис был доступен только 2% аудитории площадки. Постепенно к пилоту подключались новые регионы. В итоге с конца мая и по конец ноября онлайн оформили более 120 кредитов на 50 млн руб., говорит представитель «Сравни».
ПОПУЛЯРНОСТЬ МАРКЕТПЛЕЙСОВ
Маркетплейс «Сравни» входит в реестр операторов финансовых платформ ЦБ с 2021 г. Эти площадки дают возможность потребителю сравнить предложения разных продавцов (банки, страховые), выбрать подходящие условия и заключить сделку с финансовой организацией дистанционно, ежедневно и круглосуточно, говорится на сайте Банка России. Возможность заключения таких сделок есть только при наличии статуса оператора финансовой платформы.
Наиболее известной площадкой в 2022 г. является маркетплейс «Банки.ру», следует из из результатов исследования сервиса «Выберу.ру» (платформа планирует попасть в реестр ЦБ), опросившего в октябре 1000 жителей городов-миллионников. 81% отметили, что знакомы с «Банки.ру» как минимум по названию. Следом идут «Сравни» – 70%, «Финуслуги» (входит в группу Мосбрижи) – 19%, «Выберу.ру» — 12,5% и «Банкирос» — 8%.
По данным исследования «Сравни», в 2022 г. кредитами интересовались 46% россиян из более 1200 респондентов из всех регионов России. Абсолютное большинство (92,2%) опрошенных признались, что в этом году оформили хотя бы один финансовый продукт. 93,8% россиян знают, что их можно оформить онлайн без посещения отделения банка. Кредиты — одна из наиболее востребованных услуг на «Выберу.ру», отмечает его генеральный директор Григорий Бурденко: ежедневно этот раздел посещают несколько десятков тысяч человек. С начала ноября интерес к займам, ранее упавший на фоне частичной мобилизации, начал немного расти – количество визитов в этот раздел на «Выберу.ру» выросло на 8% по сравнению с октябрем.
Запуск онлайн-выдачи финансовых продуктов – win-win модель и для банков, и для клиентов, считает заместитель генерального директора «Сравни» Алексей Грибков: кредитные организации смогут получить новых клиентов за счет популярности маркетплейса среди пользователей финансовых услуг. Для клиентов это возможность выбора лучшего для себя предложения и экономия времени, добавил он.
«Финуслуги» предлагает клиентам сервис потребительского кредитования с конца прошлого года, говорит управляющий директор проекта Игорь Алутин. Сегодня пользователям доступны предложения Газпромбанка, банков «Синара» и «Центр-инвест».
Финансовый маркетплейс «Банки.ру» также недавно запустил такой сервис: в ноябре банк «Центр-инвест» (пока единственный участник программы) выдал через площадку первый заем, рассказала директор по развитию бизнеса оператора финансовой платформы «Банки.ру» Кристина Хачикян, не уточнив детали. По ее словам, все процессы «совершенно безопасны для пользователей».
До конца года обе площадки планируют увеличить количество банков-партнеров, а «Банки.ру» – добавить возможность открывать вклады онлайн.