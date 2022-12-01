ЦБ решил регулировать наем банками айтишников на аутсорсе

Аутсорсинг IT-решений потенциально повышает эффективность деятельности финансовой организации, в том числе при отсутствии или нехватке собственных ресурсов и компетенций. Но такая практика включает и риски, пишет ЦБ. Особенно если банки нанимают иностранных поставщиков (из недружественных государств тоже) или российские компании, которые, в свою очередь, также передают выполнение отдельных функций иностранцам или зависят от зарубежных технологических и программных решений.