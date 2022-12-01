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Финансы

ЦБ решил регулировать наем банками айтишников на аутсорсе

Он видит риски для банковской тайны, особенно при использовании иностранных решений
Наталья Заруцкая
Евгений Разумный / Ведомости

Банк России намерен регулировать аутсоринг финансовыми организациями сторонних IT-компаний, так как их сотрудники могут получать для обработки данные, составляющие банковскую тайну. Об этом рассказал директор департамента информационной безопасности ЦБ Вадим Уваров журналистам в кулуарах форума Antifraud Russia 2022. Инициатива также содержится в очередном обзоре регулятора о финансовой стабильности. 

«Нам необходимо предпринять все меры, чтобы та информация, с которой работают потенциальные IT-компании, была защищена», – отметил Уваров, не раскрыв других подробностей. Сейчас ЦБ обсуждает идею с Минфином, Минцифры, Росфинмониторингом и ФСБ. «Ведомости» направили запросы в эти ведомства. 

Вопрос сохранения банковской тайны при передаче данных сторонней компании обсуждался и с участниками рынка, отметил Уваров. Консультации продолжатся, чтобы выработать единый рабочий механизм с точки зрения регуляторики. 

В финансовом секторе широко распространена практика аутсорсинга – привлечения банками сторонних поставщиков, отмечается в обзоре ЦБ. В основном организации запрашивают IT-услуги и облачные сервисы для резервного копирования, обработки и хранения данных, разработки и сопровождения ПО, технического обслуживания программно-аппаратных средств и сопровождения сетевой инфраструктуры.

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Аутсорсинг IT-решений потенциально повышает эффективность деятельности финансовой организации, в том числе при отсутствии или нехватке собственных ресурсов и компетенций. Но такая практика включает и риски, пишет ЦБ. Особенно если банки нанимают иностранных поставщиков (из недружественных государств тоже) или российские компании, которые, в свою очередь, также передают выполнение отдельных функций иностранцам или зависят от зарубежных технологических и программных решений. 

ЦБ советует финансовым институтам обеспечить надлежащий учет и управление рисками при работе со сторонними компаниями. В частности, стоит предусмотреть подходы к стресс-тестированию операционного риска в случае сбоев в работе поставщиков и порядку восстановления деятельности после таких событий. Также надо учитывать страновой аспект риска и заменять иностранных недружественных поставщиков на компании из России и дружественных стран.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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