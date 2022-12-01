ЦБ решил регулировать наем банками айтишников на аутсорсе

ЦБ решил регулировать наем банками айтишников на аутсорсеОн видит риски для банковской тайны, особенно при использовании иностранных решений
Банк России намерен регулировать аутсоринг финансовыми организациями сторонних IT-компаний, так как их сотрудники могут получать для обработки данные, составляющие банковскую тайну. Об этом рассказал директор департамента информационной безопасности ЦБ Вадим Уваров журналистам в кулуарах форума Antifraud Russia 2022. Инициатива также содержится в очередном обзоре регулятора о финансовой стабильности.
«Нам необходимо предпринять все меры, чтобы та информация, с которой работают потенциальные IT-компании, была защищена», – отметил Уваров, не раскрыв других подробностей. Сейчас ЦБ обсуждает идею с Минфином, Минцифры, Росфинмониторингом и ФСБ. «Ведомости» направили запросы в эти ведомства.
Вопрос сохранения банковской тайны при передаче данных сторонней компании обсуждался и с участниками рынка, отметил Уваров. Консультации продолжатся, чтобы выработать единый рабочий механизм с точки зрения регуляторики.
В финансовом секторе широко распространена практика аутсорсинга – привлечения банками сторонних поставщиков, отмечается в обзоре ЦБ. В основном организации запрашивают IT-услуги и облачные сервисы для резервного копирования, обработки и хранения данных, разработки и сопровождения ПО, технического обслуживания программно-аппаратных средств и сопровождения сетевой инфраструктуры.
Аутсорсинг IT-решений потенциально повышает эффективность деятельности финансовой организации, в том числе при отсутствии или нехватке собственных ресурсов и компетенций. Но такая практика включает и риски, пишет ЦБ. Особенно если банки нанимают иностранных поставщиков (из недружественных государств тоже) или российские компании, которые, в свою очередь, также передают выполнение отдельных функций иностранцам или зависят от зарубежных технологических и программных решений.
ЦБ советует финансовым институтам обеспечить надлежащий учет и управление рисками при работе со сторонними компаниями. В частности, стоит предусмотреть подходы к стресс-тестированию операционного риска в случае сбоев в работе поставщиков и порядку восстановления деятельности после таких событий. Также надо учитывать страновой аспект риска и заменять иностранных недружественных поставщиков на компании из России и дружественных стран.