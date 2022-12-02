ЦБ перестраивает финансовую систему под дружественные валюты

Изменение валюты расчетов по контрактам с компаниями из Китая и других стран увеличило долю юаня с 0,4 до 14%. При этом возросла значимость отечественной валюты: ее доля в оплате за экспорт увеличилась с 12,3 до 32,4%. Участники рынка также приобретали китайскую валюту за рубли и перекладывали в нее часть средств из долларов и евро, отмечает ЦБ.