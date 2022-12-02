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ЦБ перестраивает финансовую систему под дружественные валюты

Но банкам надо учитывать риски их непредсказуемости в отличие от резервных доллара и евро
Михаил Кузнецов
Из-за трудностей в платежах приоритетом для ЦБ сейчас является обеспечение сбалансированного перехода на валюты дружественных стран, в том числе формирование новой инфраструктуры / Максим Стулов / Ведомости

Изменение валюты расчетов по контрактам с компаниями из Китая и других стран увеличило долю юаня с 0,4 до 14%. При этом возросла значимость отечественной валюты: ее доля в оплате за экспорт увеличилась с 12,3 до 32,4%. Участники рынка также приобретали китайскую валюту за рубли и перекладывали в нее часть средств из долларов и евро, отмечает ЦБ.

Доля биржевых торгов с использованием юаня увеличилась с 3% в марте до 33% в ноябре, пишет Банк России. Объем торгов в валютах других дружественных стран в месячном выражении вырос в 6 раз с 6,5 млрд руб. в марте до 39,4 млрд руб. в сентябре. Аналогичная тенденция наблюдается и на внебиржевом рынке, указано в докладе.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных