ЦБ перестраивает финансовую систему под дружественные валюты

ЦБ перестраивает финансовую систему под дружественные валютыНо банкам надо учитывать риски их непредсказуемости в отличие от резервных доллара и евро
Изменение валюты расчетов по контрактам с компаниями из Китая и других стран увеличило долю юаня с 0,4 до 14%. При этом возросла значимость отечественной валюты: ее доля в оплате за экспорт увеличилась с 12,3 до 32,4%. Участники рынка также приобретали китайскую валюту за рубли и перекладывали в нее часть средств из долларов и евро, отмечает ЦБ.
Доля биржевых торгов с использованием юаня увеличилась с 3% в марте до 33% в ноябре, пишет Банк России. Объем торгов в валютах других дружественных стран в месячном выражении вырос в 6 раз с 6,5 млрд руб. в марте до 39,4 млрд руб. в сентябре. Аналогичная тенденция наблюдается и на внебиржевом рынке, указано в докладе.
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