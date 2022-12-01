Доля дружественных валют в расчетах выросла в два раза с начала года

Канал расчетов и платежей из-за санкционного кризиса влияет на финансовую систему, через нее на экономику и затем вновь на финансовую систему, пишет в докладе ЦБ. По словам регулятора, значительная часть платежей за экспорт и импорт затруднена, так как они все еще проходят в долларах и евро. Трудности возникают из-за того, что многие банки находятся под санкциями и не могут осуществлять такие операции. Десять банков, в том числе крупнейшие, отключены от SWIFT: Сбербанк, ВТБ, Московский кредитный банк, Россельхозбанк, ФК «Открытие», «Россия», Промсвязьбанк, Совкомбанк, Новикомбанк и ВЭБ.РФ. Но и у неподсанкционных игроков есть сложности, указывает ЦБ, – они сворачивают корреспондентские счета или вводят по ним ограничения в расчетах.