Доля дружественных валют в расчетах выросла в два раза с начала года

Доля дружественных валют в расчетах выросла в два раза с начала годаРегуляторы начали выстраивать новую инфраструктуру платежей
Уже 50% всех платежей происходит в альтернативных доллару и евро валютах, тогда как в начале года этот показатель составлял 21%, пишет ЦБ в новом обзоре финансовой стабильности.
На фоне беспрецедентных санкций со стороны США и ЕС доля расчетов в «токсичных» валютах на российском рынке за 9 месяцев 2022 г. снизилась. В долларах США – с 52 до 34%, в евро – с 35 до 19%, пишет ЦБ в своем докладе. Изменение валюты расчетов по новым и уже существующим контрактам с компаниями из Китая и других стран способствовало активному росту доли расчетов в юанях с 0,4 до 14% и рублях с 12,3 до 32,4%. Участники рынка не только приобретали юани за рубли, но и перекладывали в них часть средств из долларов и евро, отмечает ЦБ.
Доля биржевых торгов в валютных парах с использованием юаня увеличилась с 3% в марте до 33% в ноябре, отмечает Банк России. Объем торгов в валютах других дружественных стран в месячном выражении вырос в 6 раз, с 6,5 млрд руб. в марте до 39,4 млрд руб. в сентябре. Аналогичная тенденция наблюдается и на внебиржевом рынке, указано в докладе.
Объем торгов долларом с поставкой «завтра» в ноябре упал на 5,9% по сравнению с октябрем – до 1,56 трлн руб., подсчитали «Ведомости» на основе данных Московской биржи. Среднедневной оборот составил 74,6 млрд руб. Объемы торгов в евро рухнули более чем на 30% до 833 млрд руб. (среднедневные составили 39,7 млрд руб.). Биржевые торги юанями уже второй месяц подряд превышают евро. Впрочем, в октябре их объем тоже сократился – на 18,8% до 1,23 трлн руб., среднедневной объем находился на уровне в 58,6 млрд руб.
Канал расчетов и платежей из-за санкционного кризиса влияет на финансовую систему, через нее на экономику и затем вновь на финансовую систему, пишет в докладе ЦБ. По словам регулятора, значительная часть платежей за экспорт и импорт затруднена, так как они все еще проходят в долларах и евро. Трудности возникают из-за того, что многие банки находятся под санкциями и не могут осуществлять такие операции. Десять банков, в том числе крупнейшие, отключены от SWIFT: Сбербанк, ВТБ, Московский кредитный банк, Россельхозбанк, ФК «Открытие», «Россия», Промсвязьбанк, Совкомбанк, Новикомбанк и ВЭБ.РФ. Но и у неподсанкционных игроков есть сложности, указывает ЦБ, – они сворачивают корреспондентские счета или вводят по ним ограничения в расчетах.
Банки, у которых осталась возможность использовать систему SWIFT, в основном поменяли условия предоставления этой услуги в этом году. Газпромбанк летом ввел комиссию для входящих SWIFT-переводов в размере 3%, для исходящих — увеличил диапазон минимального и максимального объема с 3000-15 000 руб. до 12 000-60 000 руб. «Тинькофф банк» в августе ввел комиссию за входящие SWIFT-переводы в долларах, евро и фунтах в размере 3%, но не менее 200 у. е.
Приоритетом для ЦБ сейчас является обеспечение сбалансированного перехода на валюты дружественных стран. Пока что у банков есть недостаток доходных активов в юанях, в частности, объем кредитов незначителен, отмечает ЦБ. Переход на юани должен происходить равномерно как в экспортных и импортных операциях, так и в платежах по финансовому счету, в которых пока преимущественно используются «токсичные» валюты. К тому же банки должны корректно оценивать риски при наращивании доли активов в валютах стран с формирующимся рынком, так как они подвержены большей волатильности относительно резервных валют.
Для налаживания процесса платежей в альтернативных валютах нужно создать инфраструктуру, пишет в докладе ЦБ. Это значит формирование новой системы корреспондентских счетов, способов передачи сообщений, инфраструктуры валютообменных операций – через биржу или на межбанковском рынке и т. д. Сейчас такая инфраструктура выстраивается, уточняет ЦБ в докладе, не раскрывая деталей: Банк России ведет активную работу с другими регуляторами, в том числе обсуждая использование новых технологий.