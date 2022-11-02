Банки запускают новые инструменты в юанях для населения и бизнеса

Крупнейшие российские банки запускают инструменты в юанях для населения и бизнеса или планируют расширять линейку продуктов. Об этом «Ведомостям» рассказали представители Сбербанка, ВТБ, Газпромбанка, Промсвязьбанка, Альфа-банка, Совкомбанка и Московского кредитного банка (МКБ). Компаниям банки предлагают кредиты, хеджирование, гарантии, а физлицам – депозиты, накопительные счета и наличные.