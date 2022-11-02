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Банки запускают новые инструменты в юанях для населения и бизнеса

Компаниям начали предлагать финансирование, а гражданам — длинные вклады
Михаил Кузнецов
Юань уже вытеснил евро на Мосбирже и вплотную приблизился к доллару / Максим Стулов / Ведомости

Крупнейшие российские банки запускают инструменты в юанях для населения и бизнеса или планируют расширять линейку продуктов. Об этом «Ведомостям» рассказали представители Сбербанка, ВТБ, Газпромбанка, Промсвязьбанка, Альфа-банка, Совкомбанка и Московского кредитного банка (МКБ). Компаниям банки предлагают кредиты, хеджирование, гарантии, а физлицам – депозиты, накопительные счета и наличные.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных