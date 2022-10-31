Банки фиксируют взрывной рост спроса на дружественные валюты

Китайский юань хоть и завоевал первое место среди дружественных валют, но не он один пользуется спросом у граждан и компаний. Банки только запускают в продажи новые валюты, но уже фиксируют резкий рост популярности операций с казахстанским тенге, арабским дирхамом и белорусским рублем. Об этом «Ведомостям» рассказали представители девяти банков – Сбербанка, Промсвязьбанка (ПСБ), Совкомбанка, «Тинькофф банка», «Абсолют банка», Экспобанка, «Ак барса», Дом.РФ и Уральского банка реконструкции и развития (УБРиР).