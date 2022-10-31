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Банки фиксируют взрывной рост спроса на дружественные валюты

Помимо юаня – казахстанский тенге, арабский дирхам и белорусский рубль
Михаил Кузнецов
На протяжении текущего года число открытых счетов в тенге стабильно растет, особенно среди предпринимателей / Евгений Разумный / Ведомости

Китайский юань хоть и завоевал первое место среди дружественных валют, но не он один пользуется спросом у граждан и компаний. Банки только запускают в продажи новые валюты, но уже фиксируют резкий рост популярности операций с казахстанским тенге, арабским дирхамом и белорусским рублем. Об этом «Ведомостям» рассказали представители девяти банков – Сбербанка, Промсвязьбанка (ПСБ), Совкомбанка, «Тинькофф банка», «Абсолют банка», Экспобанка, «Ак барса», Дом.РФ и Уральского банка реконструкции и развития (УБРиР).

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных