Эксперты назвали лучшие из дружественных валют

Национальные валюты дружественных стран, несмотря на их риски, становятся для российских инвесторов новой реальностью после того, как доллар и евро оказались токсичными, а угроза остановки торгов ими уже не кажется невероятной. Безоговорочным лидером с точки зрения баланса рисков из всех мягких валют является китайский юань, затем идут арабский дирхам и гонконгский доллар, валюты стран СНГ занимают третье место. Об этом говорится в исследовании «Локо-инвеста» «Девалютизация в «мягкие» валюты: пора бежать?», с которым ознакомились «Ведомости».