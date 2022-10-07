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Эксперты назвали лучшие из дружественных валют

Но нужно учитывать риски их перехода из нейтральных в токсичные
Михаил Кузнецов
Одной из перспективных валют считают юань / Максим Стулов / Ведомости

Национальные валюты дружественных стран, несмотря на их риски, становятся для российских инвесторов новой реальностью после того, как доллар и евро оказались токсичными, а угроза остановки торгов ими уже не кажется невероятной. Безоговорочным лидером с точки зрения баланса рисков из всех мягких валют является китайский юань, затем идут арабский дирхам и гонконгский доллар, валюты стран СНГ занимают третье место. Об этом говорится в исследовании «Локо-инвеста» «Девалютизация в «мягкие» валюты: пора бежать?», с которым ознакомились «Ведомости».

Мягкими валюты называются из-за того, что они не полностью или частично конвертируемы, а также подвержены относительно большим колебаниям из-за экономических и политических факторов. Среди дружественных такими являются китайский юань, дирхам ОАЭ, турецкая лира, гонконгский доллар, белорусский рубль, казахский тенге, южноафриканский рэнд, армянский драм и узбекский сум. Московская биржа планирует запустить торговлю дирхамом, а также египетским фунтом до конца года.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных