Эксперты назвали лучшие из дружественных валют

Эксперты назвали лучшие из дружественных валютНо нужно учитывать риски их перехода из нейтральных в токсичные
Национальные валюты дружественных стран, несмотря на их риски, становятся для российских инвесторов новой реальностью после того, как доллар и евро оказались токсичными, а угроза остановки торгов ими уже не кажется невероятной. Безоговорочным лидером с точки зрения баланса рисков из всех мягких валют является китайский юань, затем идут арабский дирхам и гонконгский доллар, валюты стран СНГ занимают третье место. Об этом говорится в исследовании «Локо-инвеста» «Девалютизация в «мягкие» валюты: пора бежать?», с которым ознакомились «Ведомости».
Мягкими валюты называются из-за того, что они не полностью или частично конвертируемы, а также подвержены относительно большим колебаниям из-за экономических и политических факторов. Среди дружественных такими являются китайский юань, дирхам ОАЭ, турецкая лира, гонконгский доллар, белорусский рубль, казахский тенге, южноафриканский рэнд, армянский драм и узбекский сум. Московская биржа планирует запустить торговлю дирхамом, а также египетским фунтом до конца года.