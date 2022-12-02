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ЦБ хочет регулировать IT-аутсорсинг банками

Ответственность за сохранность данных и их защиту должны нести не только банки, но и подрядчики, согласны эксперты
Наталья Заруцкая
Для регулирования возможен комплекс критериев, например опыт и квалификация команды, наличие реальных (а не на бумаге) функций и ролей / Getty Images

ЦБ планирует регулировать аутсорсинг в банках, когда они отдают часть своих обязанностей сторонним IT-компаниям. «Рисками аутсорсинга надо управлять. У нас финансовые институты часто заказывают программные продукты у сторонних компаний – здесь нужно следить за качеством продукта, за финансовыми рисками самих аутсорсеров таким образом, чтобы не создать риски непосредственно для самих участников», – сообщила журналистам первый заместитель председателя Банка России Ксения Юдаева 1 декабря.

В финансовом секторе широко распространена практика найма внешних компаний, отмечается в новом докладе ЦБ о финансовой стабильности. В основном организации запрашивают IT-услуги и облачные сервисы для резервного копирования, обработки и хранения данных, разработки и сопровождения ПО, технического обслуживания программно-аппаратных средств и сопровождения сетевой инфраструктуры. ЦБ прорабатывает подходы в отношении обеспечения функционирования аутсорсинга, распределения функций и ответственности за него подразделений банка, говорится в докладе.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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