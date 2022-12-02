ЦБ хочет регулировать IT-аутсорсинг банками

ЦБ планирует регулировать аутсорсинг в банках, когда они отдают часть своих обязанностей сторонним IT-компаниям. «Рисками аутсорсинга надо управлять. У нас финансовые институты часто заказывают программные продукты у сторонних компаний – здесь нужно следить за качеством продукта, за финансовыми рисками самих аутсорсеров таким образом, чтобы не создать риски непосредственно для самих участников», – сообщила журналистам первый заместитель председателя Банка России Ксения Юдаева 1 декабря.