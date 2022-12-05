Ущерб от утечек данных из банков снизился в 10 раз

Половина респондентов сохранили в бюджете от 10 млн до 100 млн руб. благодаря внедрению DLP-системы (Data Leak Prevention, направлена на предотвращение утечек информации), отмечают аналитики «РТК-Солар». Годом ранее лишь 36% компаний оценивали потенциальную экономию средств от предотвращенных утечек более чем в 10 млн руб. Снижение предельного размера ущерба и одновременный рост экономии от DLP-систем в «РТК-Солар» объясняют тем, что все больше организаций используют надежные средства защиты от утечек, отмечает старший бизнес-аналитик компании Елена Черникова. Сейчас такие системы защиты эксплуатирует 75% представителей финансового блока, годом ранее их было 70%.