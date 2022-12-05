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Ущерб от утечек данных из банков снизился в 10 раз

Максимальный урон сократился до 1 млн рублей
Наталья Заруцкая
Свыше 60% утечек происходит через облачные хранилища, электронную почту, веб-версии мессенджеров и соцсети / Евгений Разумный / Ведомости

Максимальный ущерб от утечек в финансовом секторе снизился в этом году до 1 млн руб., тогда как по итогам 2021 г. составлял 10 млн руб., говорится в ежегодном исследовании актуальных трендов утечек информации в финансовой отрасли компании в сфере кибербезопасности «РТК-Солар». Опрос проводился в октябре среди представителей свыше 350 российских организаций.

Половина респондентов сохранили в бюджете от 10 млн до 100 млн руб. благодаря внедрению DLP-системы (Data Leak Prevention, направлена на предотвращение утечек информации), отмечают аналитики «РТК-Солар». Годом ранее лишь 36% компаний оценивали потенциальную экономию средств от предотвращенных утечек более чем в 10 млн руб. Снижение предельного размера ущерба и одновременный рост экономии от DLP-систем в «РТК-Солар» объясняют тем, что все больше организаций используют надежные средства защиты от утечек, отмечает старший бизнес-аналитик компании Елена Черникова. Сейчас такие системы защиты эксплуатирует 75% представителей финансового блока, годом ранее их было 70%.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных