Мошенники стали чаще подделывать сайты финансовых организаций и магазинов

По итогам прошлого года и с начала 2022 г. доля социальной инженерии как основного способа хищений снижалась. Но в июле – сентябре доля хищений этим способом резко выросла до 54,1%, тогда как кварталом ранее показатель был 44,8%. ЦБ связывает это с увеличением количества киберпреступлений при онлайн-покупках: мошенники стали чаще создавать поддельные сайты финансовых организаций и известных магазинов, говорится в обзоре регулятора.