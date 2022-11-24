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Мошенники стали чаще подделывать сайты финансовых организаций и магазинов

Увеличилось количество киберпреступлений при онлайн-покупках, признает ЦБ
Наталья Заруцкая
Традиционно больше всего мошенники крадут через мобильный банкинг / Евгений Разумный / Ведомости

Финансовые мошенники восстановили свою активность в июле – сентябре после затишья в первые месяцы спецоперации. Всего за III квартал мошенники похитили у клиентов банков почти 4 млрд руб., что на 39,5% больше показателя II квартала. При этом количество краж также увеличилось на 8,8% относительно апреля – июня до 229 757 инцидентов.

По итогам прошлого года и с начала 2022 г. доля социальной инженерии как основного способа хищений снижалась. Но в июле – сентябре доля хищений этим способом резко выросла до 54,1%, тогда как кварталом ранее показатель был 44,8%. ЦБ связывает это с увеличением количества киберпреступлений при онлайн-покупках: мошенники стали чаще создавать поддельные сайты финансовых организаций и известных магазинов, говорится в обзоре регулятора.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных