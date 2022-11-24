Мошенники стали чаще подделывать сайты финансовых организаций и магазинов

Мошенники стали чаще подделывать сайты финансовых организаций и магазиновУвеличилось количество киберпреступлений при онлайн-покупках, признает ЦБ
Финансовые мошенники восстановили свою активность в июле – сентябре после затишья в первые месяцы спецоперации. Всего за III квартал мошенники похитили у клиентов банков почти 4 млрд руб., что на 39,5% больше показателя II квартала. При этом количество краж также увеличилось на 8,8% относительно апреля – июня до 229 757 инцидентов.
По итогам прошлого года и с начала 2022 г. доля социальной инженерии как основного способа хищений снижалась. Но в июле – сентябре доля хищений этим способом резко выросла до 54,1%, тогда как кварталом ранее показатель был 44,8%. ЦБ связывает это с увеличением количества киберпреступлений при онлайн-покупках: мошенники стали чаще создавать поддельные сайты финансовых организаций и известных магазинов, говорится в обзоре регулятора.