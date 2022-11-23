Банковские мошенники активизировались в III квартале

Банковские мошенники активизировались в III кварталеОни украли у граждан почти 4 млрд руб., банки вернули из этой суммы лишь 3,4%
Мошенники похитили у клиентов банков в июле - сентябре почти 4 млрд руб., что на 39,5% больше показателя II квартала. Прирост зафиксирован и по сравнению с 2021 г. Мошенники похитили на 23,9% больше средств, чем годом ранее, следует из статистики Банка России.
Динамика по количеству краж в III квартале относительно второго была положительной. Мошенники похищали средства на 8,8% чаще (всего зафиксировано 229 757 инцидентов). Год к году показатель уменьшился. В июле - сентябре 2022 г. количество краж сократилось на 10,3%.
Продолжает падать доля возвращенных клиентам средств. Банки в III квартале вернули 3,4% похищенных денег, или 135 млн руб. Год назад этот показатель составил 7,7% (247 млн руб.), он уменьшается с 2019 г. Это связано с тем, что банки не обязаны возмещать деньги гражданам, если они были похищены с помощью методов социальной инженерии, поскольку клиенты добровольно раскрывают третьим лицам конфиденциальные данные. Чтобы увеличить долю возвратов, ЦБ с участниками рынка разработали законопроект, согласно которому граждане смогут получить средства даже тогда, когда они были введены в заблуждение злоумышленниками. Сейчас документ находится на рассмотрении в Госдуме.
По итогам прошлого года и с начала 2022 г. доля социальной инженерии как основного способа хищений снижалась, но в июле - сентябре она резко выросла до 54,1%. Год назад показатель был 41%. ЦБ связывает это с увеличением количества киберпреступлений при онлайн-покупках: мошенники стали чаще создавать поддельные сайты финансовых организаций и известных магазинов, говорится в обзоре регулятора.
ЦБ активно борется с этой проблемой: с 1 декабря 2021 г. он может во внесудебном порядке инициировать блокировку интернет-ресурсов, используемых мошенниками для кражи денег у граждан. По итогам III квартала регулятор направил в адрес регистраторов доменных имен запросы на проведение проверок и снятие с делегирования 940 доменов, с использованием которых осуществлялась противоправная деятельность. Среди них 232 ресурса, осуществляющих финансовую деятельность без лицензии, 590 ресурсов – мошеннические сайты нефинансовых организаций, а также компаний, маскирующихся под реально существующие финансовые организации, и 118 финансовых пирамид.
Традиционно больше всего мошенники крадут через мобильный банкинг: им удалось похитить в III квартале 2,7 млрд руб., из которых 75% – методом социнженерии. Банки вернули своим клиентам лишь 1% (27 млн руб.) — это больше, чем кварталом ранее, когда доля возврата составила 0,9%, или 16,3 млн руб. В абсолютной цифре сумма возвращенных средств выше и III квартала 2021 г. – тогда гражданам вернули 25 млн (1,5%) из 1,7 млрд руб.
По сравнению со II кварталом количество краж с помощью банкоматов или терминалов выросло на 21% до 39 227 случаев. В годовой динамике этот показатель увеличился на 72,33%. Мошенники похитили 390 млн руб., а гражданам удалось вернуть 3,4%, или 13 млн руб.
У юрлиц через мобильный банкинг мошенники украли в III квартале чуть более 268 млн руб. (доля социальной инженерии – 47%). Из них вернуть удалось 4,6%, или 12,3 млн руб. За аналогичный период 2021 г. доля возврата была всего 0,4% – гражданам вернули почти 620 000 руб. из украденных 155 млн руб.
Также за отчетный период ЦБ инициировал 280 806 запросов операторам связи для принятия мер реагирования в отношении номеров телефонов, используемых в противоправных целях.