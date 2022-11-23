Банковские мошенники активизировались в III квартале

Продолжает падать доля возвращенных клиентам средств. Банки в III квартале вернули 3,4% похищенных денег, или 135 млн руб. Год назад этот показатель составил 7,7% (247 млн руб.), он уменьшается с 2019 г. Это связано с тем, что банки не обязаны возмещать деньги гражданам, если они были похищены с помощью методов социальной инженерии, поскольку клиенты добровольно раскрывают третьим лицам конфиденциальные данные. Чтобы увеличить долю возвратов, ЦБ с участниками рынка разработали законопроект, согласно которому граждане смогут получить средства даже тогда, когда они были введены в заблуждение злоумышленниками. Сейчас документ находится на рассмотрении в Госдуме.