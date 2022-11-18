В список недобросовестных компаний ЦБ впервые попал лжерегулятор

Банк России обнаружил два зеркальных сайта с информацией о ЦРОФР, пояснил его представитель. Эта организация позиционирует себя как некоммерческая структура, которая якобы контролирует качество предоставления услуг брокерами и дилинговыми центрами, но даже не зарегистрирована как юридическое лицо, рассказывает он. На своих сайтах ЦРОФР продавала «профучастникам» сертификаты от «регулятора финансового рынка», подделки выдавались от лица ассоциации «Карьерный мост» (ликвидирована в 2019 г.). По словам представителя ЦБ, документ якобы позволял брокерам и дилинговым центрам «увеличить число потенциальных клиентов», получить «дополнительную возможность заявить о себе», «расширить положительную публичную известность компании».