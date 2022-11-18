В список недобросовестных компаний ЦБ впервые попал лжерегулятор

В список недобросовестных компаний ЦБ впервые попал лжерегуляторТакие организации существуют давно, но только сейчас ЦБ начал вносить их в реестр
Список компаний с выявленными признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке пополнился Центром регулирования отношений на финансовых рынках (ЦРОФР), следует из информации на сайте ЦБ. Это первая компания в реестре, которая притворялась регулятором, рассказал «Ведомостям» директор департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБ Валерий Лях.
Банк России обнаружил два зеркальных сайта с информацией о ЦРОФР, пояснил его представитель. Эта организация позиционирует себя как некоммерческая структура, которая якобы контролирует качество предоставления услуг брокерами и дилинговыми центрами, но даже не зарегистрирована как юридическое лицо, рассказывает он. На своих сайтах ЦРОФР продавала «профучастникам» сертификаты от «регулятора финансового рынка», подделки выдавались от лица ассоциации «Карьерный мост» (ликвидирована в 2019 г.). По словам представителя ЦБ, документ якобы позволял брокерам и дилинговым центрам «увеличить число потенциальных клиентов», получить «дополнительную возможность заявить о себе», «расширить положительную публичную известность компании».
Брокеры и дилинговые центры, которые получали «сертификаты», никакого отношения к реальным профессиональным участникам рынка также не имели, отмечает представитель Банка России. По данным ЦБ, сейчас в «предупредительном» списке есть около 20 таких якобы «сертифицированных» компаний.
Схема направлена на то, чтобы убедить граждан в добропорядочности компаний, которые на самом деле являются мошенническими, пояснил Лях. Наличие «сертификата» создает у людей иллюзию защиты своих финансов. Очень немногие углубляются в изучение этих бумаг, чтобы вовремя заметить подвох, отметил он.
На сайтах ЦРОФР также была информация о принадлежащем ей «компенсационном фонде», цель которого – возместить понесенные клиентами убытки в компаниях, которым лжерегулятор выдал «сертификаты», пояснил представитель ЦБ. Выплаты из него были возможны только случае положительного решения «Совета ЦРОФР» на основании претензии клиента. Но на самом деле никаких компенсаций ни разу не было, уточнил собеседник.
Фонд якобы формировался из обязательных взносов получивших «сертификаты» мошенников, но вряд ли вообще существовал — он не имел фактической регистрации юрлица, пояснил представитель ЦБ. А чтобы аккумулировать взносы, необходимо наличие счета в банке. К тем, кто обращался за компенсацией, зачастую потом обращались с мошенники традиционным предложением «заплатить сразу за наши услуги и мы поможем вернуть деньги», добавил Лях. Но никто ничего не возвращал – так работает социальный инжиниринг, резюмировал глава департамента.
Мошенники, которые пытаются представиться регулятором, – явление не новое, пояснил Лях, но постепенно ЦБ начинает вносить их в «предупредительный» список». Сейчас ЦБ расследует еще несколько подобных случаев, уточнил он.
В 2021 г. ЦБ начал вести на своем сайте перечень компаний и проектов с признаками нелегальной деятельности – сейчас в реестре 7491 наименование.
Регулятор делит список на три категории: финансовые пирамиды, «черные» кредиторы (выдают кредиты, не имея на то специальной лицензии ЦБ или не внесенные в реестр МФО, кооперативов, ломбардов) и нелегальные участники рынка ценных бумаг (псевдоброкеры и нелегальные forex-дилеры). В частности, в реестр попал популярный в России иностранный брокер – американская компания Interactive Brokers.
ЦБ принимает меры для блокировки сайтов таких организаций, а также сотрудничает с правоохранительными и другими уполномоченными органами, иностранными регуляторами для применения иных мер. При этом попавшая в список компания вправе обжаловать это решение.