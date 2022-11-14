«Сбер» предупредил о мошеннической схеме с «единым межбанковским счетом»

«Злоумышленник звонит под видом сотрудника полиции. Он сообщает, что с вашего единого межбанковского счета преступники собираются украсть все деньги. Злоумышленников уже ищут, но вам нужно помочь в их поимке. После этого поступает звонок от «сотрудника департамента безопасности Центробанка». Он пытается убедить: нужно перевести все деньги на «безопасный счет», чтобы до них не добрались преступники», — сказано в сообщении.