«Сбер» предупредил о мошеннической схеме с «единым межбанковским счетом»
«Злоумышленник звонит под видом сотрудника полиции. Он сообщает, что с вашего единого межбанковского счета преступники собираются украсть все деньги. Злоумышленников уже ищут, но вам нужно помочь в их поимке. После этого поступает звонок от «сотрудника департамента безопасности Центробанка». Он пытается убедить: нужно перевести все деньги на «безопасный счет», чтобы до них не добрались преступники», — сказано в сообщении.
Однако за «безопасным» счетом скрывается счет мошенников, которые, получив деньги, перестают выходить на связь, предупредили в «Сбере».
В банке уточнили, что «единого межбанковского счета» не существует: «Деньги находятся на разных счетах и в разных банках». Помимо этого, в банке напомнили, что ЦБ не звонит физическим лицам, а сотрудники полиции не просят перевести деньги на сторонний счет.
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