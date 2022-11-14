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«Сбер» предупредил о мошеннической схеме с «единым межбанковским счетом»

Ведомости

Сбербанк предупредил о новой схеме мошенничества, при которой злоумышленники звонят гражданам и под видом сотрудников полиции сообщают, что с «единого межбанковского счета» мошенники собираются украсть все деньги, сообщили в пресс-службе «Сбера». 

«Злоумышленник звонит под видом сотрудника полиции. Он сообщает, что с вашего единого межбанковского счета преступники собираются украсть все деньги. Злоумышленников уже ищут, но вам нужно помочь в их поимке. После этого поступает звонок от «сотрудника департамента безопасности Центробанка». Он пытается убедить: нужно перевести все деньги на «безопасный счет», чтобы до них не добрались преступники», — сказано в сообщении.

Однако за «безопасным» счетом скрывается счет мошенников, которые, получив деньги, перестают выходить на связь, предупредили в «Сбере». 

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В банке уточнили, что «единого межбанковского счета» не существует: «Деньги находятся на разных счетах и в разных банках». Помимо этого, в банке напомнили, что ЦБ не звонит физическим лицам, а сотрудники полиции не просят перевести деньги на сторонний счет. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных