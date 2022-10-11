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«Сбер» предупредил о новой схеме мошенничества с помощью онлайн-сервисов

Ведомости

Сбербанк предупредил о новой схеме мошенничества, при которой клиенты получают письма с угрозой блокировки от различных онлайн-сервисов, об этом сообщили в пресс-службе «Сбера».

«Злоумышленники рассылают письма от имени разных онлайн-сервисов с угрозой: "Ваш аккаунт будет заблокирован из-за подозрительных действий. Позвоните в службу поддержки". Таким образом мошенники провоцируют телефонный разговор», — сказано в сообщении.

После того, как пользователи набирают указанный в письме номер и выходят на связь с «оператором», тот начинает убеждать их в необходимости сообщить данные банковской карты, скачать приложение или перевести деньги, чтобы сохранить доступ к аккаунту и не попасть в «черный список».

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«Инструкция будет звучать вполне логично, но все это лишь обман, чтобы заполучить ваши сбережения», — подчеркивается в сообщении. Чтобы не стать жертвой мошенников, необходимо принимать решения без спешки, звонить только по указанном на официальном сайте организации номеру телефона, а также не передавать никому данные своей карты, «кем бы человек не представился». 

Ранее, в начале августа, «Сбер» также предупреждал о новой мошеннической схеме при использовании онлайн-площадок для покупок. Уточняется, что мошенники под видом продавцов онлайн-площадок просят людей делать небольшие покупки с возвратом средств, благодаря которым сами «продавцы» смогли бы поднять свой рейтинг, а покупателю отдать небольшую премию. При этом сначала при оформлении покупки на небольшую сумму средства возвращаются обратно, после чего люди начинают делать все более дорогие покупки. В результате, когда очередное приобретение будет на достаточно большую сумму, деньги на счет уже не возвращаются, рассказал зампред правления «Сбера» Станислав Кузнецов. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных