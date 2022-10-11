«Сбер» предупредил о новой схеме мошенничества с помощью онлайн-сервисов

Ранее, в начале августа, «Сбер» также предупреждал о новой мошеннической схеме при использовании онлайн-площадок для покупок. Уточняется, что мошенники под видом продавцов онлайн-площадок просят людей делать небольшие покупки с возвратом средств, благодаря которым сами «продавцы» смогли бы поднять свой рейтинг, а покупателю отдать небольшую премию. При этом сначала при оформлении покупки на небольшую сумму средства возвращаются обратно, после чего люди начинают делать все более дорогие покупки. В результате, когда очередное приобретение будет на достаточно большую сумму, деньги на счет уже не возвращаются, рассказал зампред правления «Сбера» Станислав Кузнецов.