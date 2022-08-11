«Сбер» рассказал о новой схеме мошенничества с интернет-покупками
Сбербанк предупредил, что мошенники под видом продавцов онлайн-площадок начали просить людей делать небольшие покупки с возвратом средств, благодаря которым сами «продавцы» смогли бы поднять свой рейтинг, а покупателю отдать небольшую премию, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на зампреда правления «Сбера» Станислава Кузнецова.
Он уточнил, что сначала люди, поверившие мошеннику, получают средства обратно, после чего они начинают делать все более дорогие покупки. В результате, когда очередное приобретение будет на достаточно большую сумму, деньги на счет уже не возвращаются.
Кузнецов пояснил, что схема пользуется большой популярностью, потому что жертвы мошенников получают на 4-5% больше после первых совершенных покупок. «Человек видит, что за счет оказания помощи такому продавцу он даже немного зарабатывает. В какой-то момент его вовлекают в покупку более дорогостоящих предметов, но в какой-то момент это останавливается, как карточный домик, и клиент несет большие убытки», — отметил Кузнецов.
Также зампред правления Сбербанка подчеркнул, что число случаев телефонного мошенничества вновь начало расти.
26 июля также сообщалось о новом способе мошенничества: злоумышленники предлагают гражданам оформить карту Visa или Mastercard банка из дружественных стран, прежде всего членов ЕАЭС — Казахстана, Армении, Киргизии, для выманивания у них персональных данных и реквизитов карты. Предложения о подобных услугах можно встретить по запросам через сайты-поисковики, в социальных сетях, мессенджерах и на теневых форумах.
4 августа стало известно, что российские инвесторы начали получать звонки от мошенников, предлагающих им разморозить или выкупить иностранные акции. Кроме того, злоумышленники могут также вынудить жертв взять заемные средства «для сохранения контроля над портфелем замороженных ценных бумаг».
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