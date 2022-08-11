«Сбер» рассказал о новой схеме мошенничества с интернет-покупками

Кузнецов пояснил, что схема пользуется большой популярностью, потому что жертвы мошенников получают на 4-5% больше после первых совершенных покупок. «Человек видит, что за счет оказания помощи такому продавцу он даже немного зарабатывает. В какой-то момент его вовлекают в покупку более дорогостоящих предметов, но в какой-то момент это останавливается, как карточный домик, и клиент несет большие убытки», — отметил Кузнецов.