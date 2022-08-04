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Финансы

Мошенники начали предлагать россиянам разблокировать иностранные акции

Ведомости

Российские инвесторы начали получать звонки от мошенников, предлагающих им «разморозить» или выкупить иностранные акции, выяснили «Известия».

«Инвесторы, которые соблазнятся такими предложениями, должны будут предоставить злоумышленникам доступ к брокерскому счету, что чревато серьезными финансовыми потерями. Затем с высокой долей вероятности от инвестора потребуют комиссию за услуги по разблокировке и, вероятно, уплату каких-то «дополнительных налогов», — рассказала изданию директор фонда «За права заемщиков» Евгения Лазарева.

Кроме того мошенники могут и вынудить жертв взять заемные средства «для сохранения контроля над портфелем замороженных ценных бумаг, добавила она.

Информацию о подобных звонках газете подтвердили также создатель чата «Разборки с брокерами» Дарья Прохоренко и журналист InvestFuture Савелий Трушков. В ЦБ заявили, что не располагают данными об этой схеме мошенничества, и посоветовали в таких случаях прервать разговор, не раскрывать личные и финансовые данные, не переводить по просьбе незнакомых лиц деньги.

Банк России с 30 мая ограничил торги иностранными ценными бумагами из-за того, что международная расчетно-клиринговая компания Euroclear приостановила обслуживание счета Национального расчетного депозитария (НРД). Последнее событие сделало невозможным совершение расчетов по ряду иностранных ценных бумаг на СПб бирже, принадлежащих российским инвесторам. Ограничения коснутся только количества оборачиваемых на СПб бирже акций, которые оказались заблокированы на счете НРД.

В середине июня первый зампредседателя Банка России Владимир Чистюхин рассказал, что объем заблокированных иностранных ценных бумаг в НРД оценивается в 6 трлн руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных