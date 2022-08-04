Мошенники начали предлагать россиянам разблокировать иностранные акции

Информацию о подобных звонках газете подтвердили также создатель чата «Разборки с брокерами» Дарья Прохоренко и журналист InvestFuture Савелий Трушков. В ЦБ заявили, что не располагают данными об этой схеме мошенничества, и посоветовали в таких случаях прервать разговор, не раскрывать личные и финансовые данные, не переводить по просьбе незнакомых лиц деньги.