Санкции заблокировали бумаги российских инвесторов стоимостью 6 трлн рублей

«Такое предложение делал Российский союз промышленников и предпринимателей, и оно, на мой взгляд, не лишено смысла. Просто тут важно, чтобы появился крупный игрок, который пытался бы что-то сделать с этими активами, такая крупная сторона для переговоров», — пояснил представитель регулятора, добавив, что это должно быть не санкционное лицо.