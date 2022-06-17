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Финансы

Санкции заблокировали бумаги российских инвесторов стоимостью 6 трлн рублей

Ведомости

Объем заблокированных иностранных ценных бумаг в Национальном расчетном депозитарии (НРД) оценивается в 6 трлн руб., заявил первый зампредседателя Банка России Владимир Чистюхин в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«Если мы говорим об иностранных ценных бумагах, принадлежащих резидентам, то в НРД их эквивалент порядка 6 трлн руб. сегодня заблокировано», — отметил Чистюхин (цитата по ТАСС). По его словам, один из способов получения доступа к этим бумагам — через их консолидацию в рамках фонда.

«Такое предложение делал Российский союз промышленников и предпринимателей, и оно, на мой взгляд, не лишено смысла. Просто тут важно, чтобы появился крупный игрок, который пытался бы что-то сделать с этими активами, такая крупная сторона для переговоров», — пояснил представитель регулятора, добавив, что это должно быть не санкционное лицо.

3 июня ЕС завершил процедуру утверждения шестого пакета санкций против России. В него в том числе вошли ограничения против физических лиц и 18 организаций из России. Помимо НРД санкции ввели против АО «Оборонэнерго», «Воентелекома», «Военторга», «Камаза», «Татнефть-Нефтехима», «Ремдизеля», УАЗа и Национального расчетного депозитария, а Сбербанк, Московский кредитный банк и Россельхозбанк будут отключены от международной системы обмена финансовой информацией SWIFT.

Банк России с 30 мая ограничил торги иностранными ценными бумагами из-за того, что международная расчетно-клиринговая компания Euroclear приостановила обслуживание счета Национального расчетного депозитария. Последнее событие сделало невозможным совершение расчетов по ряду иностранных ценных бумаг на СПб бирже, принадлежащих российским инвесторам. Ограничения коснутся только количества оборачиваемых на СПб бирже акций, которые оказались заблокированы на счете НРД.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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