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Власти решили проблему с конвертацией депозитарных расписок в акции

Объем застрявших вложений оценивается брокерами в сотни миллионов рублей
Инга Сангалова Софья Шелудченко
возможность получения акций вместо расконвертированных депозитарных расписок через российский депозитарий решит проблему доступа инвесторов к своим активам / Александра Астахова / Ведомости

Власти совместно с Банком России нашли решение проблемы с конвертацией депозитарных расписок в акции, после того как европейские депозитарно-клиринговые системы Euroclear и Clearstream из-за санкций в одностороннем порядке остановили операции с ценными бумагами. Расконвертация бумаг будет возможна через российский депозитарий без необходимости обращения к зарубежной инфраструктуре, сообщил «Ведомостям» представитель ЦБ.

При участии Банка России подготовлены поправки в закон о прекращении программ депозитарных расписок – они предусматривают специальный порядок конвертации для владельцев, которые не смогли воспользоваться механизмами депозитарного договора, отметил представитель ЦБ.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных