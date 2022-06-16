Власти решили проблему с конвертацией депозитарных расписок в акции

Власти совместно с Банком России нашли решение проблемы с конвертацией депозитарных расписок в акции, после того как европейские депозитарно-клиринговые системы Euroclear и Clearstream из-за санкций в одностороннем порядке остановили операции с ценными бумагами. Расконвертация бумаг будет возможна через российский депозитарий без необходимости обращения к зарубежной инфраструктуре, сообщил «Ведомостям» представитель ЦБ.