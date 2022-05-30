ЦБ ограничил торги иностранными акциями

Банк России с 30 мая ограничил торги иностранными ценными бумагами, из-за того что международная расчетно-клиринговая компания Euroclear приостановила обслуживание счета Национального расчетного депозитария (НРД). Последнее событие сделало невозможным совершение расчетов по ряду иностранных ценных бумаг на СПб бирже, принадлежащих российским инвесторам. Ограничения коснутся только количества оборачиваемых на СПб бирже акций, которые оказались заблокированы на счете НРД. То есть незаблокированная часть бумаг определенного эмитента останется доступной для торгов – число торгуемых на СПб бирже бумаг (1650) в результате обособления не снизится.