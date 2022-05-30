Газета
Финансы Эксклюзивно по подписке

ЦБ ограничил торги иностранными акциями

Меры коснулись почти двух третей акций, торгуемых на СПб бирже
Софья Шелудченко
ЦБ официально ограничил торги ряда иностранных акций спустя почти два месяца после того, как Euroclear заблокировала счет Национального расчетного депозитария. Меры коснулись почти двух третей бумаг, торгуемых на СПб бирже / Максим Стулов / Ведомости

Банк России с 30 мая ограничил торги иностранными ценными бумагами, из-за того что международная расчетно-клиринговая компания Euroclear приостановила обслуживание счета Национального расчетного депозитария (НРД). Последнее событие сделало невозможным совершение расчетов по ряду иностранных ценных бумаг на СПб бирже, принадлежащих российским инвесторам. Ограничения коснутся только количества оборачиваемых на СПб бирже акций, которые оказались заблокированы на счете НРД. То есть незаблокированная часть бумаг определенного эмитента останется доступной для торгов – число торгуемых на СПб бирже бумаг (1650) в результате обособления не снизится.

Биржа продолжает сотрудничать с другими международными депозитариями, которые не ввели ограничений в адрес России, поэтому обособление коснется только тех иностранных бумаг, которые оказались заблокированы на счете НРД, добавил представитель СПб биржи.

Вы видите 12% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Новости СМИ2
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных