Предложения от мошенников оформить карту банков СНГ набирают популярность

Такие предложения можно встретить по запросам через сайты-поисковики, в социальных сетях, мессенджерах и на теневых форумах, рассказал ведущий аналитик компании Group-IB департамента Digital Risk Protection Евгений Егоров. Мошенники быстро адаптируются под актуальные события и придумывают новые сценарии, констатировал он. Очевидно, что трудности с международными валютными переводами (на фоне санкций банки испытывают трудности с переводами по SWIFT. – «Ведомости») провоцируют волны спекуляций на потребностях граждан в альтернативных инструментах платежей, добавил эксперт.