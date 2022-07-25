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Предложения от мошенников оформить карту банков СНГ набирают популярность

Для контакта с жертвой используются сайты-поисковики, социальные сети, мессенджеры и теневые форумы
Наталья Заруцкая Дмитрий Гринкевич
Схема была особо популярна в апреле, но сейчас фиксируется новая волна этого вида социальной инженерии / Максим Стулов / Ведомости

Мошенники освоили новую легенду: они предлагают гражданам оформить карту Visa или Mastercard банка из дружественных стран, прежде всего членов ЕАЭС – Казахстана, Армении, Киргизии, – для выманивания у них персональных данных и реквизитов карты. Об этом рассказали «Ведомостям» представители финансовых организаций – «ФК Открытие» и Газпромбанка, прецеденты с использованием такой схемы подтвердили компании из сферы информационной безопасности – «Инфосистемы Джет», Group-IB и Infosecurity (группа Softline).

Вид социальной инженерии с применением предложений оформить карту в зарубежном банке был особо популярен у мошенников с началом санкций против России, отметил заместитель директора департамента информационной безопасности «ФК Открытие» Анатолий Брагин. Но в период летних отпусков, когда отдельные граждане планируют выезд за границу, этот способ обмана вновь набирает обороты, предупредил он.

Такие предложения можно встретить по запросам через сайты-поисковики, в социальных сетях, мессенджерах и на теневых форумах, рассказал ведущий аналитик компании Group-IB департамента Digital Risk Protection Евгений Егоров. Мошенники быстро адаптируются под актуальные события и придумывают новые сценарии, констатировал он. Очевидно, что трудности с международными валютными переводами (на фоне санкций банки испытывают трудности с переводами по SWIFT. – «Ведомости») провоцируют волны спекуляций на потребностях граждан в альтернативных инструментах платежей, добавил эксперт.

Злоумышленники регулярно меняют свои сценарии, часто их схемы выглядят очень правдоподобно, так как они подстраиваются под актуальную повестку, отметил представитель ЦБ.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных