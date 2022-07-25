Предложения от мошенников оформить карту банков СНГ набирают популярность

Предложения от мошенников оформить карту банков СНГ набирают популярностьДля контакта с жертвой используются сайты-поисковики, социальные сети, мессенджеры и теневые форумы
Мошенники освоили новую легенду: они предлагают гражданам оформить карту Visa или Mastercard банка из дружественных стран, прежде всего членов ЕАЭС – Казахстана, Армении, Киргизии, – для выманивания у них персональных данных и реквизитов карты. Об этом рассказали «Ведомостям» представители финансовых организаций – «ФК Открытие» и Газпромбанка, прецеденты с использованием такой схемы подтвердили компании из сферы информационной безопасности – «Инфосистемы Джет», Group-IB и Infosecurity (группа Softline).
Вид социальной инженерии с применением предложений оформить карту в зарубежном банке был особо популярен у мошенников с началом санкций против России, отметил заместитель директора департамента информационной безопасности «ФК Открытие» Анатолий Брагин. Но в период летних отпусков, когда отдельные граждане планируют выезд за границу, этот способ обмана вновь набирает обороты, предупредил он.
Такие предложения можно встретить по запросам через сайты-поисковики, в социальных сетях, мессенджерах и на теневых форумах, рассказал ведущий аналитик компании Group-IB департамента Digital Risk Protection Евгений Егоров. Мошенники быстро адаптируются под актуальные события и придумывают новые сценарии, констатировал он. Очевидно, что трудности с международными валютными переводами (на фоне санкций банки испытывают трудности с переводами по SWIFT. – «Ведомости») провоцируют волны спекуляций на потребностях граждан в альтернативных инструментах платежей, добавил эксперт.
Злоумышленники регулярно меняют свои сценарии, часто их схемы выглядят очень правдоподобно, так как они подстраиваются под актуальную повестку, отметил представитель ЦБ.