Мошенники начали рассылать вредоносное ПО под видом повесток из военкоматов

Военкомат не может пригласить мобилизуемого сообщением в мессенджере или по sms, повестка также не может передаваться через портал «Госуслуги». «Единственная форма оповещения – личное вручение повестки под роспись, – указывается на портале "Объясняем.рф". – Документ также не должен вручаться через близких родственников, а также посредством почтового ящика, если мобилизуемого не оказалось дома по месту регистрации».