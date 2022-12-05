«Тинькофф» запустил торговлю заблокированными на «СПБ бирже» бумагами

В БКС с запуском пока притормозили. Технически в компании готовы, но сейчас это может помешать разблокировке активов после того, как 1 декабря компания направила заявку в уполномоченные органы Бельгии и Люксембурга, объясняет представитель «БКС Мир инвестиций». В этой заявке приводятся данные по активам и остаткам (это повышает вероятность положительного решения о разблокировке). Если же запустить внебиржевые торги до получения ответа от европейских регуляторов, предоставленные им данные окажутся некорректными, объясняет представитель компании.