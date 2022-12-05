«Тинькофф» запустил торговлю заблокированными на «СПБ бирже» бумагами

«Тинькофф» запустил торговлю заблокированными на «СПБ бирже» бумагамиНекоторые брокеры пока с этим не спешат и хотят подождать решения европейских регуляторов
«Тинькофф инвестиции» запускает для своих клиентов торговлю заблокированными иностранными бумагами и паями биржевых фондов, которые приобретались на «СПБ бирже», рассказал «Ведомостям» представитель брокера. Совершать сделки с активами можно будет на внебиржевом рынке.
Сначала клиентам будут доступны 18 акций: Coca-Cola, NVIDIA, Bank of America, Netflix, PayPal, Shell, Boeing, Uber, расписки Li Auto, AT&T, HP, Activision Blizzard, Realty Income Corporation, Delta Air Lines, Coinbase, Alteryx и Crocs. А также 12 ETF, среди которых Invesco China Technology, Vanguard S&P 500, SPDR Gold Shares и iShares MSCI China.
Список будет расширяться, уточняет представитель брокера. Торговать можно будет как через приложение «Тинькофф инвестиции», так и через веб-терминал – эта возможность появится в ближайшее время.
Продавать активы на внебиржевых торгах смогут любые инвесторы – как опытные, так и неквалифицированные. При этом избавиться можно будет только от тех бумаг, которые покупались на СПБ бирже через «Тинькофф инвестиции» или переведены от другого брокера до 21 ноября 2022 г.
Но покупать активы смогут только квалифицированные инвесторы. Эта возможность для тех, кто готов подождать и делает ставку на восстановление взаимодействия российских депозитариев с Euroclear, объясняет представитель «Тинькофф» – они могут купить подешевевшие сейчас бумаги.
В октябре «Тинькофф» уже предоставил доступ к торговле заблокированными бумагами, но тогда речь шла об активах, которые изначально, еще до введения санкций, приобретались на внебиржевых торгах. Среди них, к примеру, паи фондов ETF KraneShares CSI China Internet, Vanguard S&P 500 и акции Virgin Orbit, Airbus, Tilray, Samsung Electronics Co Ltd, SmileDirectClub Inc.
С учетом результатов в компании ожидают, что ликвидности в запускаемых торгах будет достаточно, а дисконт будет в районе 20-30%, говорит представитель «Тинькофф».
О намерении запустить торговлю замороженными на СПБ бирже бумагами также заявляли брокеры БКС и «Финам». Последний дал клиентам такую возможность в ноябре: на внебиржевых торгах доступны все активы, которые ранее были заблокированы, говорит руководитель управления развития клиентского сервиса ФГ «Финам» Дмитрий Леснов. Пока сделки носят единичный характер, отмечает он.
В БКС с запуском пока притормозили. Технически в компании готовы, но сейчас это может помешать разблокировке активов после того, как 1 декабря компания направила заявку в уполномоченные органы Бельгии и Люксембурга, объясняет представитель «БКС Мир инвестиций». В этой заявке приводятся данные по активам и остаткам (это повышает вероятность положительного решения о разблокировке). Если же запустить внебиржевые торги до получения ответа от европейских регуляторов, предоставленные им данные окажутся некорректными, объясняет представитель компании.
В конце марта депозитарно-клиринговые системы Euroclear и Clearstream приостановили обслуживание счета НРД – инвесторы не могли совершать операции с хранящимися в иностранной инфраструктуре бумагами и получать по ним купонный доход или дивиденды. Но в июне НРД попал под блокирующие санкции Евросоюза. По оценке ЦБ, пострадало свыше 5 млн розничных инвесторов – только акций у них заблокировано более чем на 320 млрд руб.
После разрушения моста НРД – Euroclear в мае брокеры временно заблокировали часть иностранных акций на счетах части клиентов – решение затронуло около 14% от объема бумаг, торгующихся на СПб бирже, которые находились на хранении в НРД.
В августе НРД подал иск об отмене санкций в Суд Европейского союза в Люксембурге, а в сентябре – заявки в регуляторы Бельгии и Люксембурга на получение генеральных лицензий, которые позволят перевести активы несанкционных инвесторов в другие депозитарии. Но до сих пор судьба этого запроса неизвестна.
Брокеры действуют и самостоятельно, подавая собственные заявления на получение индивидуальных лицензий: это уже сделали «Тинькофф инвестиции», «БКС Мир инвестиций», «Инвестиционная палата», УК «Первая» и «КИТ финанс».
Еврокомиссия в октябре подтвердила, что допускает разморозку заблокированных активов россиян, если с их помощью будут завершены операции и сделки, заключенные с НРД до 3 июня (в тот день против депозитария ввели санкции). Провести все операции с НРД и запросить лицензию нужно было до 7 января 2023 г., писали ранее «Ведомости»: к этому времени ЕС планирует завершить расчеты с заблокированными активами.