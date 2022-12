«Тинькофф» запустил торговлю заблокированными на «СПБ бирже» бумагами

В октябре «Тинькофф» уже предоставил доступ к торговле заблокированными бумагами, но тогда речь шла об активах, которые изначально, еще до введения санкций, приобретались на внебиржевых торгах. Среди них, к примеру, паи фондов ETF KraneShares CSI China Internet, Vanguard S&P 500 и акции Virgin Orbit, Airbus, Tilray, Samsung Electronics Co Ltd, SmileDirectClub Inc.