Брокеры начали подавать заявки на разблокировку активов инвесторов

Еврокомиссия в октябре подтвердила, что допускает разморозку заблокированных активов россиян, если с их помощью будут завершены операции и сделки, заключенные с НРД до 3 июня (в тот день против депозитария ввели санкции). Провести все операции с НРД и запросить лицензию нужно было до 7 января 2023 г., объясняет представитель «Тинькофф инвестиций»: к этому времени ЕС планирует завершить расчеты с заблокированными активами. По его словам, для клиентов брокеров вся процедура будет бесплатной. Подготовка и сопровождение запроса на лицензию – процедура недешевая, отмечает представитель «Тинькофф инвестиций», не раскрывая суммы.