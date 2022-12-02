Брокеры начали подавать заявки на разблокировку активов инвесторов

Брокеры начали подавать заявки на разблокировку активов инвесторовНо не стоит ждать быстрых решений от европейских регуляторов
Российские брокеры один за другим направляют в европейские регуляторы заявки на разблокировку активов своих клиентов: это уже сделали «Тинькофф инвестиции», «БКС мир инвестиций» и «Инвестиционная палата», выяснили «Ведомости». Разблокировка бумаг подразумевает возможность их перевода из санкционного НРД в другие безопасные места хранения.
«Тинькофф инвестиции» запросили соответствующую лицензию у минфина Бельгии 30 ноября, сообщил брокер в своем телеграм-канале. БКС направила единую заявку в минфины Бельгии и Люксембурга 1 декабря, рассказал представитель холдинга. «Инвестиционная палата» также направила заявки в оба регулятора 9 и 12 ноября соответственно, отметил гендиректор инвесткомпании Алексей Седушкин. В регуляторы Бельгии и Люксембурга компании обращаются, так как они курируют международные депозитарии Euroclear и Clearstream, которые заблокировали счета НРД.
«Тинькофф инвестиции» подали запрос на разблокировку всех активов тех клиентов, кто не попал под ограничения со стороны ЕС и блокирующие санкции США. Речь идет как о ценных бумагах, так и о денежных средствах, которые застряли в Euroclear, – дивиденды, купоны и выплаты по облигациям. У БКС в документах учтены заблокированные активы по всем клиентам, кроме тех, кто отказался от участия в коллективной заявке.
Основная суть аргументации сводится к тому, что конечные владельцы замороженных активов, как и сами брокеры, не включены ни в какие санкционные списки и на них не должны распространяться какие-либо ограничения на распоряжение активами, объясняет руководитель управления развития клиентского сервиса ФГ «Финам» Дмитрий Леснов.
Еврокомиссия в октябре подтвердила, что допускает разморозку заблокированных активов россиян, если с их помощью будут завершены операции и сделки, заключенные с НРД до 3 июня (в тот день против депозитария ввели санкции). Провести все операции с НРД и запросить лицензию нужно было до 7 января 2023 г., объясняет представитель «Тинькофф инвестиций»: к этому времени ЕС планирует завершить расчеты с заблокированными активами. По его словам, для клиентов брокеров вся процедура будет бесплатной. Подготовка и сопровождение запроса на лицензию – процедура недешевая, отмечает представитель «Тинькофф инвестиций», не раскрывая суммы.
В процессе подачи заявок находятся и другие несанкционные инвесткомпании – «Альфа-капитал», «Финам», «Велес капитал», «Иволга капитал», «Цифра» (бывшая «Фридом финанс») и «Ингосстрах инвестиции», сообщили их представители «Ведомостям».
НРД в августе подал в Суд ЕС иск об оспаривании санкций, а в сентябре – заявки в регуляторы Бельгии и Люксембурга на получение генеральных лицензий, которые позволят перевести активы несанкционных инвесторов в другие депозитарии. Но до сих пор судьба этого запроса неизвестна. 1 декабря НРД сообщил лишь, что получил отзыв на поданный иск об оспаривании включения в санкционный список. Срок предоставления ответа – до 6 января 2023 г.
Самостоятельная подача
Инвесторы, не подпавшие под санкции, могут и самостоятельно направлять заявления на получение индивидуальной лицензии в администрацию казначейства Бельгии или минфин Люксембурга.
Банк России направлял ранее профучастникам рынка письмо (есть в распоряжении «Ведомостей», о нем также писал РБК) с перечнем документов, которые могут понадобиться инвесторам для самостоятельной подачи заявки. Среди них договор лица с брокером и российским депозитарием, договор брокера с российским депозитарием (если это не одно лицо), договор российского депозитария с НРД, письмо-подтверждение от брокера (в произвольной форме), описание заблокированных активов (с указанием мест и цепочек хранения, если есть информация о таких цепочках) и т. д.
Юридическая фирма «Рыбалкин, Горцунян, Дякин и партнеры» выбрала коллективную подачу заявления. Еще в августе размер требований составлял около 1 млрд евро, говорил партнер юрфирмы Илья Рыбалкин. Участие в проекте подтвердили несколько десятков инвесторов, среди которых в основном квалифицированные инвесторы – собственники бизнеса и топ-менеджеры, а также западные и российские инвестиционные компании, рассказывает он.
Перспективы
До 7 января можно ожидать обратную связь от европейских регуляторов по заявке на разблокировку, отмечает представитель БКС. По оценкам компании, коллективные заявки более эффективны: они могут приниматься к рассмотрению в приоритете относительно индивидуальных.
Но не стоит создавать завышенные ожидания по скорости принятия решений европейскими регуляторами, отмечает генеральный директор УК «Альфа-капитал» Ирина Кривошеева. Нет и не было прецедентов по разблокировке активов в аналогичных обстоятельствах, наминает она: эксперты УК считают, что влияние геополитического фактора останется существенным.
Процесс осложняется тем, что регуляторы ощутили на себе приток большого количества инвесторов после публикации Еврокомиссией очередных разъяснений и указания срока – 7 января, говорит Рыбалкин. Как итог, регулятор, заваленный обращениями разного качества, погрузился в хаос, что, в свою очередь, замедляет скорость их обработки и рассмотрения.
В России также заблокированы активы нерезидентов, напоминает управляющий директор ИК «Иволга капитал» Дмитрий Александров: европейским регуляторам будет проще пойти навстречу, если будут разблокированы симметричные объемы российских активов недружественных нерезидентов. Как вариант, это могло бы пройти в формате обмена бумаг эквивалентной стоимости, говорит он. О разработке соответствующей законодательной базы на прошлой неделе заявлял министр финансов Антон Силуанов, эту идею также поддерживал Банк России.