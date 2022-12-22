ЦБ продаст банк «ФК Открытие» за 340 млрд рублей

ЦБ продаст банк «ФК Открытие» за 340 млрд рублейВТБ заплатит за банк деньгами и ОФЗ, а сделку закроют до конца декабря
Банк России продаст принадлежащий ему «ФК Открытие» госбанку ВТБ за 340 млрд руб., говорится в сообщении регулятора на сайте. Эта сумма — середина границы стоимости банка в 328-374 млрд руб., оценку проводила аудиторско-консалтинговая компания «ДРТ» (бывшая Deloitte).
ВТБ заплатит за «ФК Открытие» 233,1 млрд руб. денежными средствами, а 106,9 млрд руб. — внесет в виде ОФЗ.
Сделка проходит с максимальным для российского рынка мультипликатором: «ФК Открытие» будет продан почти за капитал. Регуляторный капитал банка на 1 июля составлял 369 млрд руб., писал ранее РБК. Предыдущие сделки — продажа доли Societe Generale в Росбанке и доли семьи Олега Тинькова в TCS Group прошли исходя из оценки около 0,2-0,3 капитала.
Право собственности на акции «ФК Открытие» перейдет к ВТБ не позднее 31 декабря 2022 г. при условии исполнения обязательств последним по оплате в полном объеме, уточняется в сообщении ЦБ.
Банк России уже заключил с ВТБ соответствующий договор. Требуемое для целей сделки решение также принято набсоветом ВТБ.
Предправления «ФК Открытие» Михаил Задорнов покинет свой пост 1 января, говорится в сообщении ВТБ. На его место выдвинут Михаил Алексеев — до 1 июня 2022 г. он занимал должность зампреда правления ЦБ и курировал департамент наличного денежного обращения, а до этого руководил «Юникредит банком».
Для клиентов банка «ФК Открытие» в ближайшее время ничего не изменится, говорится в сообщении ВТБ — там намерены сохранить ключевые продукты и сервисы. Развитие продуктового ряда и повышение его конкурентных преимуществ будут продолжены с опорой на все технологические, продуктовые и финансовые возможности банковской группы ВТБ.
План по интеграции бизнесов банков будет утвержден после закрытия сделки, говорится в сообщении ВТБ. Стратегия развития группы с учетом приобретения «ФК Открытие» будет предполагать дальнейшее усиление позиций на российском рынке.
История сделки
Инициатором консолидации на базе ВТБ группы «Открытие» стал предправления самого госбанка Андрей Костин. Помимо банка ЦБ он предложил присоединить крупнейшего крымского игрока — РНКБ. Эльвира Набиуллина поддержала идею банкира.
Продать ЦБ намерен всю группу «Открытие», в которую входят страховщики «Росгосстрах», «Росгосстрах жизнь», НПФ «Открытие», брокер, управляющая и факторинговые компании, а также «РГС банк», писали «Ведомости».
Под сделку специально писали закон, согласно которому ЦБ может продать «Открытие» банку ВТБ без проведения торгов и согласования сделки с Федеральной антимонопольной службой (ФАС). 13 декабря закон был принят, в частности, в нем говорится, что сделка по продаже может быть завершена до 31 марта 2023 г. включительно.
Противником продажи банка группе ВТБ выступал Задорнов. По его мнению, сделка не позволит достичь целей по повышению капитальной устойчивости и эффективности банковского сектора, а также имеет «ряд существенных минусов», писал он в письме Минфину, сообщал РБК. На ПМЭФ Задорнов отмечал, что банком «ФК Открытие» могут интересоваться и другие игроки и компании.
Как «Открытие» оказался у ЦБ
«ФК Открытие» на 100% принадлежит ЦБ и стал первым банком, который регулятор в августе 2017 г. забрал на санацию по новой схеме – через Фонд консолидации банковского сектора. В итоге ЦБ стал владельцем 99,9% акций банка, а позднее присоединил к нему Бинбанк, попавший на санацию вскоре после «Открытия». Центробанк потратил на докапитализацию санируемого «ФК Открытие» почти 500 млрд руб. На докапитализацию Бинбанка регулятор потратил 57 млрд руб., еще 800 млрд руб. было потрачено на расшивку операций с Рост-банком. Объединенный банк занимает в России восьмое место по активам (3,2 трлн руб.) по итогам 2021 г. Санация «ФК Открытие» длилась два года – ЦБ объявил об окончательном оздоровлении банка в июле 2019 г. До санации основным бенефициаром банка был Вадим Беляев.
После оздоровления кредитной организации ЦБ объявил о намерениях продать актив и летом 2021 г. начал предпродажную подготовку. Регулятор рассматривал два варианта продажи: передача контрольного пакета 50% плюс одна акция стратегическому инвестору или IPO части акций банка на бирже. В январе ЦБ сообщал о получении нескольких сообщений от стратегических инвесторов о намерении участвовать в покупке банка.