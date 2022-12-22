ЦБ продаст банк «ФК Открытие» за 340 млрд рублей

«ФК Открытие» на 100% принадлежит ЦБ и стал первым банком, который регулятор в августе 2017 г. забрал на санацию по новой схеме – через Фонд консолидации банковского сектора. В итоге ЦБ стал владельцем 99,9% акций банка, а позднее присоединил к нему Бинбанк, попавший на санацию вскоре после «Открытия». Центробанк потратил на докапитализацию санируемого «ФК Открытие» почти 500 млрд руб. На докапитализацию Бинбанка регулятор потратил 57 млрд руб., еще 800 млрд руб. было потрачено на расшивку операций с Рост-банком. Объединенный банк занимает в России восьмое место по активам (3,2 трлн руб.) по итогам 2021 г. Санация «ФК Открытие» длилась два года – ЦБ объявил об окончательном оздоровлении банка в июле 2019 г. До санации основным бенефициаром банка был Вадим Беляев.