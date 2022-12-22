Крупнейший банк Крыма докапитализируют перед присоединением к ВТБ

РНКБ создан в 1990 г. как «Российский национальный банк». С конца 1990-х до 2014 г. его ключевым владельцем был Банк Москвы. Последним с 2012 г. фактически стал владеть ВТБ. Весной 2014 г. после референдума и присоединения Крыма к России Банк Москвы вышел из состава акционеров РНКБ из-за санкционных рисков. Сразу после референдума в Крыму США и Евросоюз ввели против РНКБ санкции, международные платежные системы Visa и Mastercard отказались с ним сотрудничать, банк отключили от SWIFT.