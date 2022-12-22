Крупнейший банк Крыма докапитализируют перед присоединением к ВТБ

Крупнейший банк Крыма докапитализируют перед присоединением к ВТБСделка по передаче акций будет закрыта в следующем году
Крупнейший банк Крыма — Российский национальный коммерческий банк (РНКБ) — докапитализируют на 7,1 млрд руб. перед передачей ВТБ. Об этом журналистам рассказал председатель правления РНКБ Михаил Якунин. После присоединения он планирует продолжить работать в банке на этой должности.
20 декабря подписаны последние бумаги на получение денежных средств, которые, по словам Якунина, РНКБ получит до конца года. Деньги пойдут на развитие и рост банка, уточнил банкир.
Предправления ВТБ Андрей Костин говорил в конце октября, что закрытие сделки по вхождению крымского банка в его группу ожидается в I квартале 2023 г., а до этого планируется докапитализировать его на сумму около 7 млрд руб.
Эта докапитализация будет для РНКБ последней перед его передачей ВТБ. По словам Якунина, сейчас идет оформление всех необходимых документов и распоряжений по передаче акций. В связи со структурой сделки это требует и определенных корпоративных действий со стороны покупателя, добавил он. «Сейчас идут работы, и мы боимся что-либо прогнозировать. Де-факто сделка уже будет в следующем году», — отметил Якунин.
29 апреля Банк России поддержал предложение Костина о консолидации крымского РНКБ, «ФК Открытие» (принадлежит ЦБ) и ВТБ (все находятся под санкциями США), заявляла глава регулятора Эльвира Набиуллина. В начале октября президент Владимир Путин подписал закон, дающий правительству право внести 100% акций РНКБ, который владеет крупнейшей сетью отделений в Крыму, в качестве вклада в капитал ВТБ.
В мае замминистра финансов Алексей Моисеев оценивал, что сделки по присоединению к группе ВТБ банка «ФК Открытие» и крымского РНКБ планируется закрыть до конца 2022 года.
Конфигурация сделки подразумевает, что юрлицо РНКБ сохранится, но помимо самого банка ВТБ получит и все его дочерние компании. По данным «Спарк.Интерфакса», крымской финансовой организации принадлежит 6 компаний. В частности, лизинговый и факторинговый бизнес, инвестиционное подразделение «РНКБ развитие», консалтинговая структура «ЦОР-корпоративные решения» и ООО «Ангарант», основная деятельность которой – управление недвижимостью. Также в группу входит «РНКБ страхование», созданное в 2021 г.
РНКБ просил о вливании в капитал еще в 2016 г. Тогда его глава Якунин обратился к Путину с просьбой докапитализировать банк на 21 млрд руб. в течение 2017–2019 гг., писал «Интерфакс». В итоге в 2017 г. было выделено 15 млрд руб. В декабре 2020 г. РНКБ получил еще 7,5 млрд руб. в капитал.
Докапитализация РНКБ проводится регулярно, говорит ведущий эксперт департамента аудиторских и консультационных услуг финансовым институтам ФБК Анна Тимершина: это связано с увеличением объемов кредитования, что, в свою очередь, позволяет ускорить развитие экономики Крыма. Поэтому очередной взнос может быть связан с необходимостью роста кредитования, полагает она. Сумма докапитализации определена по итогам предыдущей деятельности с учетом финансовых планов на ближайшие периоды, полагает Тимершина. Власти рассчитывают, что за 2022-2025 годы инвестиции в развитие Крыма и Севастополя должны превысить 1 трлн руб., заявлял президент России Владимир Путин в мае 2021 г.
РНКБ создан в 1990 г. как «Российский национальный банк». С конца 1990-х до 2014 г. его ключевым владельцем был Банк Москвы. Последним с 2012 г. фактически стал владеть ВТБ. Весной 2014 г. после референдума и присоединения Крыма к России Банк Москвы вышел из состава акционеров РНКБ из-за санкционных рисков. Сразу после референдума в Крыму США и Евросоюз ввели против РНКБ санкции, международные платежные системы Visa и Mastercard отказались с ним сотрудничать, банк отключили от SWIFT.
В начале апреля 2014 г. первый вице-премьер Крыма Рустам Темиргалиев рассказывал, что банк принадлежит совету министров Крыма через подконтрольные предприятия. В феврале 2015 г. крымские власти вышли из капитала банка — им стали владеть несколько физлиц. В 2016 г. РНКБ перешел под контроль государства — 100% акций принадлежит Росимуществу.
На сегодняшний день РНКБ обслуживает 2,2 млн клиентов-физлиц и 109 000 юрлиц. В 2021 г. чистая прибыль РНКБ составила 6,4 млрд руб. по РСБУ, а капитал оценивался в 59,6 млрд руб.,следует из данных «Спарк.Интерфакса». По итогам 2022 г. прибыль банка составит 8 млрд руб., а активы будут порядка 330 млрд руб., поделился Якунин.
«Ведомости» направили запрос в ВТБ.