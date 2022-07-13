ЦБ хочет продать ВТБ всю группу «Открытие» вместе с «Росгосстрахом» и НПФ

Банк России рассматривает продажу ВТБ всей группы «Открытие», в том числе сам банк, НПФ «Открытие» и «Росгосстрах», рассказал первый зампред ЦБ Владимир Чистюхин в интервью «Ведомостям». «Для предоставления наилучших возможностей по развитию банковского бизнеса и группы «Открытие», и группы ВТБ их слияние было бы наиболее правильным», – отметил он.