ЦБ хочет продать ВТБ всю группу «Открытие» вместе с «Росгосстрахом» и НПФ

ЦБ хочет продать ВТБ всю группу «Открытие» вместе с «Росгосстрахом» и НПФЭто заметно упрочит позиции госбанка в страховом и пенсионном бизнесе
Банк России рассматривает продажу ВТБ всей группы «Открытие», в том числе сам банк, НПФ «Открытие» и «Росгосстрах», рассказал первый зампред ЦБ Владимир Чистюхин в интервью «Ведомостям». «Для предоставления наилучших возможностей по развитию банковского бизнеса и группы «Открытие», и группы ВТБ их слияние было бы наиболее правильным», – отметил он.
В группу «Открытие» входят страховщики «Росгосстрах», «Росгосстрах жизнь», НПФ «Открытие», брокер, управляющая и факторинговые компании. 1 мая «ФК Открытие» присоединил к себе «РГС банк».
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