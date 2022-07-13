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ЦБ хочет продать ВТБ всю группу «Открытие» вместе с «Росгосстрахом» и НПФ

Это заметно упрочит позиции госбанка в страховом и пенсионном бизнесе
Наталья Заруцкая Екатерина Литова
Банк России рассматривает продажу банку ВТБ всей группы «Открытие»  / Евгений Разумный / Ведомости

Банк России рассматривает продажу ВТБ всей группы «Открытие», в том числе сам банк, НПФ «Открытие» и «Росгосстрах», рассказал первый зампред ЦБ Владимир Чистюхин в интервью «Ведомостям». «Для предоставления наилучших возможностей по развитию банковского бизнеса и группы «Открытие», и группы ВТБ их слияние было бы наиболее правильным», – отметил он.

В группу «Открытие» входят страховщики «Росгосстрах», «Росгосстрах жизнь», НПФ «Открытие», брокер, управляющая и факторинговые компании. 1 мая «ФК Открытие» присоединил к себе «РГС банк».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных