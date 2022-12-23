Акции ВТБ после объявления ЦБ о продаже «Открытия» прибавили больше 3%

ВТБ попал под блокирующие санкции США после начала спецоперации. 24 февраля бумаги банка рухнули на 42,42% до 0,019 руб. – индекс Мосбиржи в тот день потерял чуть меньше, 33,2%. Бумаги продолжили падать и после месячного торгового перерыва на бирже. 25 марта, во второй день торгов после вынужденных «каникул», акции ВТБ упали на 10,53% до 0,017 руб, 26 марта – еще на 2,94% до 0,165 руб. С тех пор акции госбанка отыграли менее 2%.