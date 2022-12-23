Акции ВТБ после объявления ЦБ о продаже «Открытия» прибавили больше 3%Дивидендов стоит ждать только в 2024 году, но потенциал роста бумаг все равно больше 30%
Акции ВТБ на фоне новости о сделке по покупке «ФК Открытие» 22 декабря в течение дня росли почти на 5% по сравнению с ценой закрытия 21 декабря. По итогам основной торговой сессии бумаги немного притормозили в росте и прибавили за день 3,11%, добравшись до 0,168 руб. Объем торгов составил 1,016 млрд руб. О сделке днем 22 декабря объявил Банк России – ВТБ купит «Открытие» за 340 млрд руб., а сделку планируют закрыть до конца 2022 г.
ВТБ попал под блокирующие санкции США после начала спецоперации. 24 февраля бумаги банка рухнули на 42,42% до 0,019 руб. – индекс Мосбиржи в тот день потерял чуть меньше, 33,2%. Бумаги продолжили падать и после месячного торгового перерыва на бирже. 25 марта, во второй день торгов после вынужденных «каникул», акции ВТБ упали на 10,53% до 0,017 руб, 26 марта – еще на 2,94% до 0,165 руб. С тех пор акции госбанка отыграли менее 2%.