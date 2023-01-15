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Страховщики могут собрать 300 млрд рублей премий по ОСАГО

Но лимиты возмещения нуждаются в пересмотре
Екатерина Литова
Андрей Гордеев / Ведомости

В 2023 г. сборы страховых компаний в сегменте ОСАГО могут превысить 300 млрд руб., это на 10,3% больше показателя прошлого года, следует из обзора рейтингового агентства НКР (есть у «Ведомостей»). В целом страховщики увеличат сборы до примерно 1,9 трлн руб. (+6,3%) после близкого к нулю роста в 2022 г.

У «Ингосстраха», «Ресо-гарантии», «Росгосстраха» и ВСК прогнозы по сборам ОСАГО находятся около или чуть ниже суммы в 300 млрд руб., следует из ответов их представителей. У страховой компании «Согласие» прогноз динамики роста скромнее – рынок будет расти исключительно за счет небольшого роста средней стоимости полиса, но в очень умеренных пределах, не более 5%, отмечает директор департамента андеррайтинга и управления продуктами компании Павел Нефедов. В рейтинговом агентстве АКРА ожидания еще пессимистичнее – рынок не вырастет, премии останутся на уровне 2022 г. и составят 250 млрд руб., следует из опубликованного в декабре обзора.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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