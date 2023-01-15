Страховщики могут собрать 300 млрд рублей премий по ОСАГО

Страховщики могут собрать 300 млрд рублей премий по ОСАГОНо лимиты возмещения нуждаются в пересмотре
В 2023 г. сборы страховых компаний в сегменте ОСАГО могут превысить 300 млрд руб., это на 10,3% больше показателя прошлого года, следует из обзора рейтингового агентства НКР (есть у «Ведомостей»). В целом страховщики увеличат сборы до примерно 1,9 трлн руб. (+6,3%) после близкого к нулю роста в 2022 г.
У «Ингосстраха», «Ресо-гарантии», «Росгосстраха» и ВСК прогнозы по сборам ОСАГО находятся около или чуть ниже суммы в 300 млрд руб., следует из ответов их представителей. У страховой компании «Согласие» прогноз динамики роста скромнее – рынок будет расти исключительно за счет небольшого роста средней стоимости полиса, но в очень умеренных пределах, не более 5%, отмечает директор департамента андеррайтинга и управления продуктами компании Павел Нефедов. В рейтинговом агентстве АКРА ожидания еще пессимистичнее – рынок не вырастет, премии останутся на уровне 2022 г. и составят 250 млрд руб., следует из опубликованного в декабре обзора.