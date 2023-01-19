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Крупные банки наконец осваивают Крым

Финансовая система полуострова становится ближе к материковой России
Михаил Кузнецов Наталья Заруцкая
Туристам будет проще осуществлять финансовые операции, потому что хождение кредитных карт в Крыму было ограничено в последние годы / Максим Стулов / Ведомости

Сбербанк объявил о возвращении в Крым – спустя восемь лет после ухода из региона после его присоединения к России и почти год с момента введения блокирующих санкций против «Сбера». Первые офисы откроются в первом полугодии 2023 г., на территории уже работают банкоматы, а в течение года сеть устройств самообслуживания заработает на всем полуострове, уточняется в пресс-релизе. До присоединения Крыма к России Сбербанк предоставлял услуги на полуострове через украинскую «дочку», но затем из-за риска санкций свернул все операции.

Второй крупнейший российский банк, ВТБ, тоже вскоре начнет предоставлять услуги в Крыму и Севастополе, но через крупнейшего игрока полуострова – РНКБ. Последний будет присоединен к ВТБ уже в I квартале 2023 г., говорил осенью 2022 г. его предправления Андрей Костин. ВТБ намерен осуществлять свою деятельность в Крыму с опорой на РНКБ, отмечает представитель ВТБ. У крымского банка сейчас 192 отделения. В 2021 г. к нему присоединен Севастопольский морской банк, а в 2022 г. – Крайинвестбанк.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных