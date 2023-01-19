Крупные банки наконец осваивают Крым

Сбербанк объявил о возвращении в Крым – спустя восемь лет после ухода из региона после его присоединения к России и почти год с момента введения блокирующих санкций против «Сбера». Первые офисы откроются в первом полугодии 2023 г., на территории уже работают банкоматы, а в течение года сеть устройств самообслуживания заработает на всем полуострове, уточняется в пресс-релизе. До присоединения Крыма к России Сбербанк предоставлял услуги на полуострове через украинскую «дочку», но затем из-за риска санкций свернул все операции.