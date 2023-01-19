Крупные банки наконец осваивают Крым

Крупные банки наконец осваивают КрымФинансовая система полуострова становится ближе к материковой России
Сбербанк объявил о возвращении в Крым – спустя восемь лет после ухода из региона после его присоединения к России и почти год с момента введения блокирующих санкций против «Сбера». Первые офисы откроются в первом полугодии 2023 г., на территории уже работают банкоматы, а в течение года сеть устройств самообслуживания заработает на всем полуострове, уточняется в пресс-релизе. До присоединения Крыма к России Сбербанк предоставлял услуги на полуострове через украинскую «дочку», но затем из-за риска санкций свернул все операции.
Второй крупнейший российский банк, ВТБ, тоже вскоре начнет предоставлять услуги в Крыму и Севастополе, но через крупнейшего игрока полуострова – РНКБ. Последний будет присоединен к ВТБ уже в I квартале 2023 г., говорил осенью 2022 г. его предправления Андрей Костин. ВТБ намерен осуществлять свою деятельность в Крыму с опорой на РНКБ, отмечает представитель ВТБ. У крымского банка сейчас 192 отделения. В 2021 г. к нему присоединен Севастопольский морской банк, а в 2022 г. – Крайинвестбанк.