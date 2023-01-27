Банковский сектор вышел в прибыль по итогам 2022 года

Без послаблений со стороны ЦБ у банковского сектора в 2022 г. «точно был бы убыток, но не значительный», прокомментировал в ходе пресс-конференции руководитель департамента банковского регулирования и надзора Банка России Александр Данилов. На 2023 г. у ЦБ нет точных прогнозов, но если не будет новых потрясений, то результат будет «сильно лучше», чем в 2022 г. «Скорее, будет выше одного триллиона», – отметил Данилов. В частности, благодаря тому, что основной объем резервов банками уже создан.