Банковский сектор вышел в прибыль по итогам 2022 года

Банковский сектор вышел в прибыль по итогам 2022 годаПомогли послабления ЦБ, быстрое снижение ставок и восстановление доходов во втором полугодии
В 2022 г. российский банковский сектор смог полностью компенсировать убыток первого полугодия и выйти в прибыль в 203 млрд руб. Доходность на капитал составила 1,8%. Об этом говорится в обзоре ЦБ о развитии банковского сектора. В наиболее успешном для банков 2021 г. они заработали 2,4 трлн руб. За прошлый год банковский сектор показал худший результат за семь лет.
Без послаблений со стороны ЦБ у банковского сектора в 2022 г. «точно был бы убыток, но не значительный», прокомментировал в ходе пресс-конференции руководитель департамента банковского регулирования и надзора Банка России Александр Данилов. На 2023 г. у ЦБ нет точных прогнозов, но если не будет новых потрясений, то результат будет «сильно лучше», чем в 2022 г. «Скорее, будет выше одного триллиона», – отметил Данилов. В частности, благодаря тому, что основной объем резервов банками уже создан.
В декабре банкам даже удалось превысить результат прошлого года (203 млрд руб.) более чем в полтора раза и заработать 342 млрд руб., в том числе за счет валютной переоценки от ослабления рубля, отмечает ЦБ.
За первое полугодие 2022 г. впервые за семь лет банковский сектор показал убыток в 1,5 трлн руб. из-за валютной переоценки. Но уже во втором полугодии на фоне быстрого снижения ключевой ставки ЦБ ситуация резко начала улучшаться: по итогам десяти месяцев убыток удалось сократить до 400 млрд руб.
Как следует из данных ЦБ, максимального убытка по итогам месяца банки достигли в апреле (1 трлн руб.), уже в мае месячный показатель оказался ниже 500 млрд руб., а начиная с июля прибыль сектора значительно превышала убытки.
Выйти в прибыль банкам удалось благодаря постепенному восстановлению основных доходов на фоне снижения ставок и роста бизнеса во втором полугодии. В конце марта Банк России резко поднял ставку с 9,5 до 20%, но уже в апреле начал резко ее снижать, и к июню ставка вернулась к 9,5%, а с сентября составляет 7,5%. В разгар кризиса весной Банк России дал банкам ряд поблажек – среди них фиксация валютного курса, стоимости ценных бумаг, льготное резервирование по кредитам отдельным компаниям и проч.
По итогам 2022 г. чистые процентные и комиссионные доходы даже показали небольшой рост относительно 2021 г. на 2,9% и 5,7% до 4,2 трлн и 1,6 трлн руб. соответственно, пишет ЦБ. Параллельно постепенно сокращалась отрицательная валютная переоценка – по итогам всего года показатель ушел в минус на 400 млрд руб., тогда как на пике отрицательное значение достигало 1 трлн руб. Это произошло за счет ослабления рубля на фоне длинной валютной позиции у отдельных банков, отмечает ЦБ.
Отчисления в резервы по итогам 2022 г. выросли в пять раз по сравнению с 2021 г. и достигли 2,5 трлн руб. Но это ниже пессимистических ожиданий начала года, даже если делать поправку на послабления, говорится в обзоре. В дальнейшем отчисления в резервы могут еще вырасти, ожидают в Банке России, но это будет происходить постепенно – не все кредитные потери еще успели «вызреть».
Впрочем, далеко не все банки смогли полностью отыграть потери начала года, пишет Банк России: отдельные игроки завершили год со значительными убытками. По итогам 2022 г. доля прибыльных банков в активах сектора составила 77%, а их количество – свыше 270.
За 2022 г. балансовый капитал сектора почти не изменился и был на уровне 12,1 трлн руб. (рост на 84 млрд руб., или +0,7%). Регулятивный капитал (используется для расчета нормативов) за январь-ноябрь 2022 г. вырос на 3,1%, так как банки не платили дивиденды и могли направлять прибыль в капитал. Показатель достаточности совокупного капитала (Н1.0) даже увеличился за 11 месяцев 2022 г. на 0,5 п. п. до 12,8%. Это в значительной степени объясняется мерами поддержки от ЦБ. Так, роспуск накопленного буфера позволил банкам высвободить около 900 млрд руб. (+0,9 п. п.).
В декабре балансовый капитал прирос на 424 млрд руб. и превысил прибыль (342 млрд руб.). Это произошло из-за докапитализации ряда банков (ЦБ их не называет) на 92 млрд руб., а также положительной переоценки ценных бумаг, оцениваемых через прочий совокупный доход (+91 млрд руб.).