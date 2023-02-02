ЦБ зафиксировал спад недобросовестных практик банков с кэшбэком

Количество судебных дел, связанных с ненадлежащей рекламой кэшбэка, уменьшилось, после того как ЦБ и Федеральная антимонопольная служба (ФАС) направили в банки рекомендации по программам лояльности. Об этом «Ведомостям» рассказала председатель Ассоциации антимонопольных экспертов Ирина Акимова. Письмо было опубликовано в сентябре 2022 г., после этого регуляторы выдали несколько предупреждений банкам и признали их действия неправомерными, отмечает представитель ЦБ, не раскрывая конкретных значений. Сейчас дел по нарушению антимонопольного законодательства в сегменте программ кэшбэка нет, уточнил он.