Газета
Финансы Эксклюзивно по подписке

ЦБ зафиксировал спад недобросовестных практик банков с кэшбэком

Эксперты считают, что перелома в ситуации не наступило
Михаил Кузнецов
ЦБ и ФАС рекомендовали банкам раскрывать полную информацию о требованиях к возврату средств / Максим Стулов / Ведомости

Количество судебных дел, связанных с ненадлежащей рекламой кэшбэка, уменьшилось, после того как ЦБ и Федеральная антимонопольная служба (ФАС) направили в банки рекомендации по программам лояльности. Об этом «Ведомостям» рассказала председатель Ассоциации антимонопольных экспертов Ирина Акимова. Письмо было опубликовано в сентябре 2022 г., после этого регуляторы выдали несколько предупреждений банкам и признали их действия неправомерными, отмечает представитель ЦБ, не раскрывая конкретных значений. Сейчас дел по нарушению антимонопольного законодательства в сегменте программ кэшбэка нет, уточнил он.

В совместном письме ЦБ и ФАС рекомендовали банкам раскрывать полную информацию о требованиях к возврату средств. Краткое содержание условий теперь считается недобросовестной практикой, а введение потребителей в заблуждение рассматривается как нарушение законов о защите конкуренции и о рекламе, предупреждали регуляторы. Письмо, по словам представителя ЦБ, стало ответом на жалобы граждан в ФАС на отдельные банки.

Вы видите 14% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных