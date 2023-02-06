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Финуполномоченный впервые назвал банки с неприемлемыми практиками

Часть случаев связана с несоразмерно высокими комиссиями за страховки
Михаил Кузнецов
Изучив обращения граждан, служба финансового уполномоченного определила банковские практики, которые можно считать недобросовестными / Евгений Разумный / Ведомости

Служба финансового уполномоченного опубликовала подробные примеры недобросовестных банковских практик, впервые назвав при этом конкретных нарушителей. В ходе рассмотрения обращений граждан в III квартале 2022 г. служба признала неправомерными 16 случаев со стороны финансовых организаций, из них в шести упомянуты пять банков: Газпромбанк (ГПБ), Россельхозбанк (РСХБ), Райффайзенбанк, «Тинькофф банк» и «Уралсиб».

Подобная информация в публичном доступе повысит осведомленность потребителей и будет стимулировать финорганизации корректировать свои действия, повышая уровень доверия к рынку, пояснил «Ведомостям» представитель финомбудсмена.

Неоправданно дорогой комфорт

Два случая из шести связаны с тем, что банки взимали несоразмерно высокую комиссию во время оформления страховки при выдаче кредита. В одном из случаев РСХБ взял с клиента почти 70 000 руб. за присоединение к коллективному договору страхования, но на премию из этой суммы пришлось лишь 20 000 руб., а остальные 50 000 руб. – на вознаграждение банку. Представитель организации отказался от комментариев. В Райффайзенбанке взяли комиссию на сумму более 200 000 руб., при том что согласно договору страховая премия составляла около 60 000 руб. Представитель Райффайзенбанка сообщил, что в банке изучают отчет финуполномоченного и примут окончательное решение по итогам рассмотрения.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных