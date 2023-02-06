Финуполномоченный впервые назвал банки с неприемлемыми практиками

Финуполномоченный впервые назвал банки с неприемлемыми практикамиЧасть случаев связана с несоразмерно высокими комиссиями за страховки
Служба финансового уполномоченного опубликовала подробные примеры недобросовестных банковских практик, впервые назвав при этом конкретных нарушителей. В ходе рассмотрения обращений граждан в III квартале 2022 г. служба признала неправомерными 16 случаев со стороны финансовых организаций, из них в шести упомянуты пять банков: Газпромбанк (ГПБ), Россельхозбанк (РСХБ), Райффайзенбанк, «Тинькофф банк» и «Уралсиб».
Подобная информация в публичном доступе повысит осведомленность потребителей и будет стимулировать финорганизации корректировать свои действия, повышая уровень доверия к рынку, пояснил «Ведомостям» представитель финомбудсмена.
Неоправданно дорогой комфорт
Два случая из шести связаны с тем, что банки взимали несоразмерно высокую комиссию во время оформления страховки при выдаче кредита. В одном из случаев РСХБ взял с клиента почти 70 000 руб. за присоединение к коллективному договору страхования, но на премию из этой суммы пришлось лишь 20 000 руб., а остальные 50 000 руб. – на вознаграждение банку. Представитель организации отказался от комментариев. В Райффайзенбанке взяли комиссию на сумму более 200 000 руб., при том что согласно договору страховая премия составляла около 60 000 руб. Представитель Райффайзенбанка сообщил, что в банке изучают отчет финуполномоченного и примут окончательное решение по итогам рассмотрения.