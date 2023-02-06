Финуполномоченный впервые назвал банки с неприемлемыми практиками

Два случая из шести связаны с тем, что банки взимали несоразмерно высокую комиссию во время оформления страховки при выдаче кредита. В одном из случаев РСХБ взял с клиента почти 70 000 руб. за присоединение к коллективному договору страхования, но на премию из этой суммы пришлось лишь 20 000 руб., а остальные 50 000 руб. – на вознаграждение банку. Представитель организации отказался от комментариев. В Райффайзенбанке взяли комиссию на сумму более 200 000 руб., при том что согласно договору страховая премия составляла около 60 000 руб. Представитель Райффайзенбанка сообщил, что в банке изучают отчет финуполномоченного и примут окончательное решение по итогам рассмотрения.