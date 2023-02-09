В ЦБ объяснили резкий рост стоимости акций второго эшелона

Подобные взлеты в низколиквидных бумагах без значимых новостей – типичный пример стратегии pump and dump, то есть схемы манипулятивного разгона цен на бумагу с последующим их обвалом, говорил ранее «Ведомостям» инвестконсультант ФГ «Финам» Тимур Нигматуллин. Большинство «разогнанных» бумаг доступны неквалифицированным инвесторам, и в результате в эту игру втягиваются неопытные или просто азартные игроки, отмечали аналитики инвесткомпании «Цифра брокер». Они незнакомы с законодательством о противодействии манипулированию рынком и считают, что, спекулируя подобным образом, не совершают ничего противозаконного. Организаторы манипулируют фактически не рынком (так как это наказуемо), а поведением неопытных игроков, извлекая для себя выгоду от роста котировок (обычно они сбрасывают акции, не предупреждая об этом инвесторов). С использованием таких схем, которые стали особо популярны с появлением различных Telegram-каналов, борется ЦБ.