В ЦБ объяснили резкий рост стоимости акций второго эшелона

В ЦБ объяснили резкий рост стоимости акций второго эшелонаВ последнюю неделю на десятки процентов подорожали ряд бумаг с низкой ликвидностью
Эпизодический и скачкообразный рост волатильности в бумагах второго и третьего эшелонов происходит на фоне доминирования в торгах частных инвесторов. Об этом «Ведомостям» сообщил представитель ЦБ в ответ на запрос о причинах резкого роста стоимости ряда акций с низкой ликвидностью. Все аномальные изменения ценовых уровней или объема Банк России исследует на предмет манипулирования рынком, заверил собеседник. Ситуацию с конкретными бумагами в регуляторе не комментируют, напомнил представитель ЦБ.
В последнюю неделю на десятки процентов дорожали акции ряда компаний – 8 февраля, например, бумаги угледобытчика «Белон» (часть ММК) подскочили на 97,6%, а объемы торгов составили 4,38 млрд руб. при «норме» в 5 млн руб. Еще несколько бумаг – «Красного октября», ЧКПЗ и «Мостотреста» – росли более, чем на 30%.
По словам представителя ЦБ, на движение цены и объем торгов может влиять ряд факторов. Например, концентрация ликвидности в определенные часы, например, после открытия торгов, и ее снижение в другие временные отрезки. Кроме этого, на волатильности сказывается и отсутствие участия в сделках маркет-мейкеров – особых игроков рынка, прежде всего, брокеров, у которые есть обязательства по покупке и продаже бумаг в определенных объемах. Повышенная волатильность может быть связана и с преобладанием однонаправленного потока заявок и сделок, добавил представитель ЦБ. По его словам, это в свою очередь стимулирует приход новых спекулятивных игроков.
«Однонаправленный поток заявок и сделок (сильное увеличение) стимулирует приход новых игроков, желающих прокатиться на тренде», – передал «Ведомостям» через представителя директор департамента противодействия недобросовестным практикам Банка России Валерий Лях
8 февраля в связи с высокой волатильностью Мосбиржа выпустила официальное сообщение, в котором призвала инвесторов принимать взвешенные решения. 9 февраля площадка ограничила максимальный дневной рост котировок в 10% по акциям «Белона», «Красного Октября», «Мостотреста» и ЧКПЗ (Челябинского кузнечно-прессового завода). Представитель Мосбиржи объяснил решение тем, что эти бумаги показали рост более 30% без каких-либо корпоративных новостей. Ограничение внутридневного роста котировок призвано снизить спекулятивный интерес участников рынка. Рынок отреагировал на решение Мосбиржи обвалом котировок акций указанных компаний: к 12:00 мск.они упали на 28-36%.
Подобные взлеты в низколиквидных бумагах без значимых новостей – типичный пример стратегии pump and dump, то есть схемы манипулятивного разгона цен на бумагу с последующим их обвалом, говорил ранее «Ведомостям» инвестконсультант ФГ «Финам» Тимур Нигматуллин. Большинство «разогнанных» бумаг доступны неквалифицированным инвесторам, и в результате в эту игру втягиваются неопытные или просто азартные игроки, отмечали аналитики инвесткомпании «Цифра брокер». Они незнакомы с законодательством о противодействии манипулированию рынком и считают, что, спекулируя подобным образом, не совершают ничего противозаконного. Организаторы манипулируют фактически не рынком (так как это наказуемо), а поведением неопытных игроков, извлекая для себя выгоду от роста котировок (обычно они сбрасывают акции, не предупреждая об этом инвесторов). С использованием таких схем, которые стали особо популярны с появлением различных Telegram-каналов, борется ЦБ.