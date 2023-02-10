Банк России четвертый раз подряд оставил ключевую ставку на уровне 7,5%Баланс рисков все больше склоняется к проинфляционным
По итогам заседания 10 февраля совет директоров Банка России вновь оставил ключевую ставку на уровне 7,5% годовых. На этом значении она держится с сентября прошлого года. Решение ЦБ было ожидаемым: все опрошенные ранее «Ведомостями» аналитики прогнозировали сохранение ставки, только один из 15 допускал ее повышение, но считал это менее вероятным сценарием.
В своем релизе Банк России обратил внимание на то, что инфляционные ожидания населения и бизнеса снизились, но сохраняются на повышенном уровне, а динамика экономической активности складывается лучше октябрьского прогноза ЦБ. Хотя население по-прежнему проявляет осторожность в потребительском поведении, появляются признаки восстановления потребительской активности, отмечается в сообщении ЦБ. Но ускорение исполнения бюджетных расходов, ухудшение условий внешней торговли и состояние рынка труда усиливают проинфляционные риски.
Банк России ужесточил риторику и дал сигнал, что при усилении проинфляционных рисков будет оценивать целесообразность повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях. ЦБ повысил прогноз по ключевой ставке на 2023 г. с 6,5-8,5% до 7-9%. На 2024 г. прогноз тоже пересмотрен на 6,5-7,5% (ранее 6-7%). С учетом продолжающейся структурной перестройки российской экономики в базовом сценарии Банк России прогнозирует, что темп прироста ВВП составит -1,0–1% в 2023 г. и 0,5–2,5% в 2024 г. В 2025 г. ВВП вырастет на 1,5–2,5%. К тому же, ЦБ понизил прогноз по цене на нефть Urals на 2023 г. с $70 до $55/баррель.
Недельная инфляция с 31 января по 6 февраля ускорилась до 0,26% после 0,21% и 0,14% за прошлые две недели, следует из материалов Росстата. С начала февраля потребительские цены выросли на 0,22%, а с начала 2023 г. – на 1%. В годовом выражении на 30 января инфляция составила 11,5% после 11,49% на предыдущей неделе, отмечало Минэкономразвития.
ЦБ, в свою очередь, зафиксировал снижение инфляционных ожиданий россиян на ближайший год в январе до 11,6% с 12,1% в декабре. Согласно прогнозу Банка России, в 2023 г. инфляция замедлится до 5–7%, в 2024 г. – вернется к цели в 4%. По итогам 2022 г. инфляция составила 11,94%. Накануне заседания совета директоров, 7 февраля, Bloomberg сообщил, что правительство оказывает давление на Центробанк, склоняя к более оптимистичным экономическим прогнозам, а также призывая регулятор дать сигнал рынку о готовности смягчать свою денежно-кредитную политику уже в 2023 г. Пресс-секретарь премьер-министра Михаила Мишустина Борис Беляков опровергал «Ведомостям» эти сведения, называя их «вбросом». Опрошенные ранее «Ведомостями» эксперты ждали от ЦБ, наоборот, ужесточения риторики, начиная с этого заседания.
В декабре – январе баланс сдвинулся в сторону возможного ускорения роста цен, отмечал профессор РЭШ Валерий Черноокий, к ним можно отнести декабрьское ослабление рубля, увеличение дефицита бюджета и его влияние на рост денежной массы, напряженную ситуацию на рынке труда в отдельных отраслях экономики и существенный рост корпоративного кредитования.
Корпоративный портфель банков в декабре вырос на значительные 1,2 трлн руб. (+2,1% после +1,0% в ноябре), отмечал Банк России в декабрьском докладе: существенная часть прироста пришлась на нефтегазовые, горнодобывающие и телекоммуникационные компании. С одной стороны, инфляция месяц к месяцу в январе немного усилилась, но с другой – это может оказаться разовым «выбросом» на фоне снижения, отмечал главный экономист рейтингового агентства «Эксперт РА» Антон Табах.
Если же тренд продолжится, то Банк России может повысить ставку в марте-апреле, полагает эксперт. Совокупный спрос остается подавленным и повышение ставки усугубит ситуацию, при этом инфляционные риски сосредоточены на среднесрочном горизонте и не факт, что в полной мере реализуются, указал главный аналитик ПСБ Денис Попов. Но наличие этих рисков пока ограничивает пространство для снижения ставки, добавил он. Основным драйвером ужесточения монетарной политики Банком России, по мнению аналитика «Тинькофф инвестиций» Михаила Иванова, является смягчение бюджетной политики государства. По итогам 2022 г. дефицит госбюджета вырос до 3,3 трлн руб. (2,3% ВВП), а в январе 2023 г. составил 1,76 трлн руб. при росте госрасходов почти на 60% г./г. — до 3,12 трлн руб. (11% от годового плана). В «Тинькофф» прогнозируют повышение ставки шагом 25 б. п. уже в марте. Если Минфин не сможет в ближайшие месяцы сократить дефицит бюджета, то повышение ключевой ставки весьма вероятно, согласен директор аналитического департамента ИК «Регион» Валерий Вайсберг. С учетом растущего бюджетного импульса и некоторого восстановления потребительской уверенности во II квартале возможен рост ставки до 8%, считает начальник аналитического управления банка «Зенит» Владимир Евстифеев.11:51
Более жесткий сигнал регулятора о необходимости ужесточения денежно-кредитной политики может поднять ставки по кредитам и депозитам уже сейчас, что будет сдерживать деловую и потребительскую активность, полагает Евстифеев. Сейчас доходности в банках по депозитам превышают значение ключевой. Средняя максимальная ставка по вкладам банков из топ-10 в третьей декаде января осталась на уровне второй декады – 8,04%.