Банк России четвертый раз подряд оставил ключевую ставку на уровне 7,5%

Если же тренд продолжится, то Банк России может повысить ставку в марте-апреле, полагает эксперт. Совокупный спрос остается подавленным и повышение ставки усугубит ситуацию, при этом инфляционные риски сосредоточены на среднесрочном горизонте и не факт, что в полной мере реализуются, указал главный аналитик ПСБ Денис Попов. Но наличие этих рисков пока ограничивает пространство для снижения ставки, добавил он. Основным драйвером ужесточения монетарной политики Банком России, по мнению аналитика «Тинькофф инвестиций» Михаила Иванова, является смягчение бюджетной политики государства. По итогам 2022 г. дефицит госбюджета вырос до 3,3 трлн руб. (2,3% ВВП), а в январе 2023 г. составил 1,76 трлн руб. при росте госрасходов почти на 60% г./г. — до 3,12 трлн руб. (11% от годового плана). В «Тинькофф» прогнозируют повышение ставки шагом 25 б. п. уже в марте. Если Минфин не сможет в ближайшие месяцы сократить дефицит бюджета, то повышение ключевой ставки весьма вероятно, согласен директор аналитического департамента ИК «Регион» Валерий Вайсберг. С учетом растущего бюджетного импульса и некоторого восстановления потребительской уверенности во II квартале возможен рост ставки до 8%, считает начальник аналитического управления банка «Зенит» Владимир Евстифеев.11:51