Банки будут создавать больше резервов на дешевую ипотеку от застройщика

Регулятор с 1 мая 2023 г. повысит для банков надбавки к коэффициентам риска по кредитам на новостройки (по договорам долевого участия) в зависимости от уровня первоначального взноса и показателя долговой нагрузки (ПДН) заемщика. ПДН отражает отношение среднемесячных платежей заемщика по всем кредитам к его среднемесячному доходу. Рост надбавок, в свою очередь, требует от банков больше капитала на рисковый кредит. С 1 мая, если первоначальный взнос составляет от 10 до 15%, риск-вес кредита придется увеличить в 1,5 раза независимо от величины ПДН. Для ипотеки со взносом 15–20% коэффициент риска будет 1, для взноса свыше 30% – 0,5.