ЦБ решил охладить рынок ипотеки по околонулевым ставкам

ЦБ намерен разрешить банкам при расчете ПДН применять до конца 2023 г. внутренние методики оценки дохода заемщика без их одобрения регулятором – это касается займов до 50 000 руб. и автокредитов. Сейчас банки вправе до 30 июня 2023 г. включать в расчет ПДН заемщика величину его дохода, указанную им при заключении договора и проверенную банком на основе внутренних оценок. Во всех других случаях банки должны использовать подтверждающие документы из перечня ЦБ, в том числе справку 2-НДФЛ, справку о размере пенсии из ПФР или о заработной плате с места работы.