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Уровень конфликтности бизнеса в России прошел пик

Несмотря на снижение, он остается высоким: бизнес быстро оправился от шока
Наталья Заруцкая Анастасия Бойко
На снижение индекса конфликтности повлияла и политика государства, и экономический спад / Андрей Гордеев / Ведомости

Индекс конфликтности российской деловой среды, который рассчитывает инвесткомпания А1 и бизнес-школа «Сколково», в IV квартале 2022 г. впервые за почти полтора года опустился ниже 2 и составил 1,9 пункта. Последний раз ниже 2 пунктов индекс был в I квартале (1,96) и III квартале (1,45) 2021 г., а своего пика достиг после начала спецоперации и все еще остается на высоких значениях, следует из доклада А1 и бизнес-школы (есть у «Ведомостей»).

Индекс учитывает три показателя: изменение числа судебных исков в арбитражные суды и суды общей юрисдикции, отобранных по тематикам корпоративных споров, числа сообщений о корпоративных спорах в СМИ и количества компаний, в которых потенциально могут происходить корпоративные конфликты. Уголовные разбирательства не учитываются – в них сложно выделить дела, относящиеся именно к корпоративным спорам, а открытых данных по регионам не так много, объясняют авторы.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных