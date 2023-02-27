Уровень конфликтности бизнеса в России прошел пик

Индекс конфликтности российской деловой среды, который рассчитывает инвесткомпания А1 и бизнес-школа «Сколково», в IV квартале 2022 г. впервые за почти полтора года опустился ниже 2 и составил 1,9 пункта. Последний раз ниже 2 пунктов индекс был в I квартале (1,96) и III квартале (1,45) 2021 г., а своего пика достиг после начала спецоперации и все еще остается на высоких значениях, следует из доклада А1 и бизнес-школы (есть у «Ведомостей»).