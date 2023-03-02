Набиуллина перечислила «дикие» практики банков

Набиуллина перечислила «дикие» практики банковОна напомнила о праве ЦБ останавливать продажу и возвращать потребителям деньги
В кризис банки обычно помогают клиентам и ведут себя очень ответственно — это проявилось и в прошлом году, но, судя по наблюдениям регулятора, острая фаза кризиса миновала, а у игроков появились новые неприемлемые практики. Об этом заявила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина в ходе ежегодной встречи руководства регулятора с кредитными организациями, организованной Ассоциацией банков России (АБР).
По словам Набиуллиной, встречаются и «вопиющие случаи» мисселинга (продажа одного финансового продукта под видом другого), направленные в том числе против пенсионеров. Так, пожилой женщине с доходом в 20 000 руб. в месяц продали вместо вклада паи ПИФа. Другой пенсионерке, также пришедшей открывать депозит, оформили вместо него договор накопительного страхования жизни (НСЖ) с регулярными взносами по 100 000 руб. в течение пяти лет. Она пыталась отказаться, рассказала Набиуллина, но ее убедили, что в иным способом вклад открыть нельзя.
Более того, когда она решила вернуться в банк и настоять на своем, встречу назначили ровно после окончания «периода охлаждения» – это срок, в течение которого можно расторгнуть договор страхования с возвратом полной суммы, он длится 14 дней.
Еще один пенсионер, по данным ЦБ, заключил договор инвестиционного страхования жизни (ИСЖ), где предусматривалась ежегодная уплата страховой премии равными платежами. Когда мужчина пришел с очередным взносом по договору, ему оформили четыре новых, идентичных и «совершенно ненужных» страховки, от которых он не смог отказаться.
Глава ЦБ также напомнила о рекламе кредитов по ставкам, которые доступны только при соблюдении «немыслимого ряда условий». По этому поводу Банк России совместно с антимонопольной службой уже выпустили в феврале письмо: ведомства рекомендовали указывать все ключевые данные по кредитам одинаковым шрифтом без использования графических приемов (различий в фоне, цвете и теме шрифта), которые могут сделать одну информацию заметнее другой. Набиуллина выразила надежду на то, что рынок прислушается к рекомендациям, тем более что регуляторы будут вести мониторинг их исполнения.
Это уже не частные практики, прокомментировала Набиуллина: ЦБ видит, что у некоторых банков они начинают расширяться.
Помимо мисселинга, по словам Набиуллиной, появилась «совсем уже дикая практика» оформления услуг против воли гражданина. В пример она привела случай, когда человеку предложили заключить два договора страхования – один в обеспечение (покрывает риски по кредиту) с небольшой страховой премией, а второй как дополнительный и добровольный, но дороже в 10 раз. Клиент в заявлении поставил отметку о согласии только на обеспечительную страховку, но банк все равно включил в договор оба варианта. По словам Набиуллиной, человек, доверяя банку и не ожидая подвоха, подписал договор и по факту за кредитные средства оплатил две страховки, хотя отметил только одну.
Еще в 2021 г. у ЦБ появилось право приостанавливать продажи и требовать у банка обратно выкупить продукт, напомнила Набиуллина. Такую меру регулятор может применять в случае, если финансовая организация при продаже утаивает от потребителей важную информацию об ограничениях и рисках, вводит клиентов в заблуждение относительно возможного дохода и гарантий, а также выдает один финансовый продукт за другой, более надежный. Учитывая сложную ситуацию в секторе, год назад ЦБ таким правом еще не пользовался, сказала Набиуллина, но точно начнет его задействовать в этом году, если практики не прекратятся.
«Если мы увидим, что права клиентов будут систематически нарушаться, мы будем вынуждены ужесточать регулирование», – подчеркнула Набиуллина.
Несмотря на то что общее количество жалоб на мисселинг упало в 2022 г., ЦБ видит как отдельные (в том числе крупные) банки начинают совершать систематические нарушения. «Мы бы не хотели бегать по рынку с дубинкой, которая у нас, конечно, есть. Поэтому надеюсь на благоразумие банкиров», – резюмировала Набиуллина.
В 2022 г., по данным ЦБ, общее количество жалоб в регулятор (на банки, страховые компании, брокеров и проч.), поступивших по вопросам мисселинга, выросло на 40% по сравнению с 2021 г. и составило 5 800. Но если в 2021 г. на банки приходилось 53,4%, то в 2022 – 51,3%. При этом доля жалоб на недобросовестные продажи ИСЖ упала с 51,1 до 38,3%., правда, в ИСЖ она выросла с 15,7 до 17,7%.