Набиуллина перечислила «дикие» практики банков

Помимо мисселинга, по словам Набиуллиной, появилась «совсем уже дикая практика» оформления услуг против воли гражданина. В пример она привела случай, когда человеку предложили заключить два договора страхования – один в обеспечение (покрывает риски по кредиту) с небольшой страховой премией, а второй как дополнительный и добровольный, но дороже в 10 раз. Клиент в заявлении поставил отметку о согласии только на обеспечительную страховку, но банк все равно включил в договор оба варианта. По словам Набиуллиной, человек, доверяя банку и не ожидая подвоха, подписал договор и по факту за кредитные средства оплатил две страховки, хотя отметил только одну.