Две крупнейшие ассоциации финрынка захотели объединиться

Саморегулирование финансового рынка затрагивает всего 14 видов деятельности. Среди них деятельность по управлению активами, брокерская, депозитарная, дилерская, НПФ и др. СРО представляет интересы профучастников, устанавливает правила деятельности на финансовом рынке и иногда наказывает за их несоблюдение, причем как внутренних правил, так и стандартов других регулирующих органов, например ЦБ. В НФА входит 209 аккредитованных участников. Значительная часть игроков состоит одновременно и в другой ассоциации – НАУФОР, которая является крупнейшей на рынке. Всего в этой СРО 445 членов, из них 263 – компании, управляющие ПИФами.