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Две крупнейшие ассоциации финрынка захотели объединиться

Участники НАУФОР и НФА будут голосовать по этому вопросу 15 марта
Софья Шелудченко
НФА после слияния утратит статус саморегулируемой организации, но сохранит функционал. Ассоциация будет заниматься развитием внебиржевых рынков и суверенных индикаторов / Евгений Разумный / Ведомости

Две крупнейшие саморегулируемые организации (СРО) финансового рынка – Национальная финансовая ассоциация (НФА) и Национальная ассоциация участников фондового рынка (НАУФОР) – предлагают участникам процесс объединения. Руководство НФА уведомило членов о намерении включить вопрос присоединения к НАУФОР в повестку внеочередного общего собрания членов организаций 15 марта. Письмо, подписанное президентами объединений – Василием Заблоцким (НФА) и Алексеем Тимофеевым (НАУФОР),  – есть у «Ведомостей». В случае положительного решения участников НФА откажется от статуса СРО и войдет в состав НАУФОР, следует из письма.

Саморегулирование финансового рынка затрагивает всего 14 видов деятельности. Среди них деятельность по управлению активами, брокерская, депозитарная, дилерская, НПФ и др. СРО представляет интересы профучастников, устанавливает правила деятельности на финансовом рынке и иногда наказывает за их несоблюдение, причем как внутренних правил, так и стандартов других регулирующих органов, например ЦБ. В НФА входит 209 аккредитованных участников. Значительная часть игроков состоит одновременно и в другой ассоциации – НАУФОР, которая является крупнейшей на рынке. Всего в этой СРО 445 членов, из них 263 – компании, управляющие ПИФами.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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