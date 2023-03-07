Две крупнейшие ассоциации финрынка захотели объединиться

Две крупнейшие ассоциации финрынка захотели объединитьсяУчастники НАУФОР и НФА будут голосовать по этому вопросу 15 марта
Две крупнейшие саморегулируемые организации (СРО) финансового рынка – Национальная финансовая ассоциация (НФА) и Национальная ассоциация участников фондового рынка (НАУФОР) – предлагают участникам процесс объединения. Руководство НФА уведомило членов о намерении включить вопрос присоединения к НАУФОР в повестку внеочередного общего собрания членов организаций 15 марта. Письмо, подписанное президентами объединений – Василием Заблоцким (НФА) и Алексеем Тимофеевым (НАУФОР), – есть у «Ведомостей». В случае положительного решения участников НФА откажется от статуса СРО и войдет в состав НАУФОР, следует из письма.
Саморегулирование финансового рынка затрагивает всего 14 видов деятельности. Среди них деятельность по управлению активами, брокерская, депозитарная, дилерская, НПФ и др. СРО представляет интересы профучастников, устанавливает правила деятельности на финансовом рынке и иногда наказывает за их несоблюдение, причем как внутренних правил, так и стандартов других регулирующих органов, например ЦБ. В НФА входит 209 аккредитованных участников. Значительная часть игроков состоит одновременно и в другой ассоциации – НАУФОР, которая является крупнейшей на рынке. Всего в этой СРО 445 членов, из них 263 – компании, управляющие ПИФами.