«Тинькофф» предложил создать аналог ФинЦЕРТа ЦБ для борьбы с фишингом

Тинькофф банк» предлагает создать межотраслевую систему, которая бы позволила обнаруживать фишинговые сайты на этапе их создания. С этой инициативой «Тинькофф» выступил в ходе заседания комитета Ассоциации банков России по информационной безопасности 24 марта. Представитель организации подтвердил «Ведомостям», что банк действительно выдвигает такое предложение. На финрынке уже есть успешный опыт создания специальной структуры, которая занимается борьбой с кибермошенниками: это ФинЦЕРТ ЦБ, напомнил он. Подразделение специализируется прежде всего на противодействии хакерам и злоумышленникам, которые пользуются методами социальной инженерии.