Газета
Финансы / Технологии Эксклюзивно по подписке

«Тинькофф» предложил создать аналог ФинЦЕРТа ЦБ для борьбы с фишингом

Инициатива может быть полезна, но нуждается в доработке, говорят эксперты, но не все видят в ней необходимость
Наталья Заруцкая Анастасия Курашева
Вычленить даже из безналичных финансовых потоков оплату услуг регистрации доменов, хостинга и продвижения сайтов можно, только заставив всех участников цепочки сдавать ежемесячные отчеты / Евгений Разумный / Ведомости

Тинькофф банк» предлагает создать межотраслевую систему, которая бы позволила обнаруживать фишинговые сайты на этапе их создания. С этой инициативой «Тинькофф» выступил в ходе заседания комитета Ассоциации банков России по информационной безопасности 24 марта. Представитель организации подтвердил «Ведомостям», что банк действительно выдвигает такое предложение. На финрынке уже есть успешный опыт создания специальной структуры, которая занимается борьбой с кибермошенниками: это ФинЦЕРТ ЦБ, напомнил он. Подразделение специализируется прежде всего на противодействии хакерам и злоумышленникам, которые пользуются методами социальной инженерии.

Инициатива «Тинькофф» предполагает кросс-отраслевой обмен информацией, сигнализирующей о потенциальной ненадежности регистрируемого ресурса.

Вы видите 11% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных