Четверть российских домохозяйств живет с долгами

Люди продолжают занимать деньги друг у друга (их доля в общих обязательствах 4,6%), но небольшие суммы – медианная составляет 9 000 руб. «Это говорит о том, что значимость такого рода обязательств снизилась по сравнению с тем, как это было, скажем, лет 20 назад: тогда мы говорили, что займы людей друг другу являются основным видом займа, а сейчас развитие финансовой системы привело к тому, что это лишь вспомогательный источник средств», – отметила Юдаева.