Четверть российских домохозяйств живет с долгами

Четверть российских домохозяйств живет с долгамиПятая часть семей может позволить себе откладывать
Около четверти российских семей – 23,1% – имеют долги. Такие данные приводит Банк России в своем первом всероссийском обследовании домохозяйств по потребительским финансам. При это медианная сумма обязательств составляет 140 000 руб. – это означает, что 50% участников опроса имели долг выше этого значения, а 50% — ниже. Ранее аналогичные исследования раз в два года проводил Минфин при поддержке Всемирного банка.
ЦБ проводил исследование с апреля по август 2022 г. в 38 населенных пунктах и опросил более 6 000 домохозяйств и 12 000 человек, 70% ответов было получено в мае - июне. «Это наиболее кризисный период прошлого года, и это важно учитывать при интерпретации результатов», — подчеркнула первый зампред Банка России Ксения Юдаева на пресс-конференции, посвященной итогам обследования.
Самым распространенным типом задолженности являются потребительские необеспеченные кредиты – они есть у 10,5% домохозяйств. Кредитные карты и обязательства по ипотеке распространены чуть меньше – 6,4% и 5,3% соответственно. Самый большой размер долга у выплачивающих ипотеку – 973 900 руб. По потребкредитам медианный долг составляет 100 000 руб.
По займам в микрофинансовых организациях или ломбардах сумма сопоставима по размеру с долгами по кредитным картам – 25 000 руб. и 30 000 руб. соответственно.
По автокредитам медианная сумма долгов составила 227 600 руб. При этом доли обязательств домохозяйств по микрозаймами и автокредитованию не существенны – 0,6% и 4% соответственно.
Люди продолжают занимать деньги друг у друга (их доля в общих обязательствах 4,6%), но небольшие суммы – медианная составляет 9 000 руб. «Это говорит о том, что значимость такого рода обязательств снизилась по сравнению с тем, как это было, скажем, лет 20 назад: тогда мы говорили, что займы людей друг другу являются основным видом займа, а сейчас развитие финансовой системы привело к тому, что это лишь вспомогательный источник средств», – отметила Юдаева.
Домохозяйства в среднем 18% всех своих расходов направляют на погашение долгов, но у наиболее бедной группы населения этот показатель составляет 27%. Это отражает уязвимость наименее обеспеченной группы населения, обратила внимание Юдаева.
20% в накопления
Большинство опрошенных домохозяйств в апреле - августе 2022 г. откладывали часть своих доходов – сумма увеличивается по мере роста заработка, но в среднем не превышает 20%. При этом в самой бедной группе почти у двух третей домохозяйств отсутствуют «излишки», которые можно было бы направить на сбережения.
Больше половины опрошенных– 65,1% – хранят свои средства в различных финансовых инструментах. Практически все из них предпочитают счета и вклады (64,5% респондентов). Медианная сумма остатков на депозитах на одно домохозяйство – 15 000 руб. Практически все остальные не пользуются банковскими услугами для целей сбережения и хранят средства в наличных.
Другие формы накоплений – акции, облигации, паи, пенсионные фонды – имеются лишь у небольшого числа домохозяйств, но суммы там существенно выше. Так, только 1,6% домохозяйств хранит средства в облигациях и акциях, а медианная сумма составляет 26 500 руб. Еще 0,9% вкладываются в НПФ (100 000 руб.), 0,3% – в паи в ПИФах (82 500 руб.) и 0,4% – в криптовалюты (17 500 руб.). Такая разница в доли домохозяйств и медианных суммах еще одно подтверждение того, что только наиболее обеспеченные используют альтернативные варианты накоплений, отметила Юдаева.