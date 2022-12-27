ЦБ предложил ввести потребительские кредиты для малоимущих заемщиков
Банк России предложил создать новую категорию потребительских кредитов — для заемщиков с низким финансовым положением. Такую идею регулятор представил в материале «Перспективные направления развития банковского регулирования и надзора».
«Ввести новую категорию потребительских кредитов для заемщиков с повышенным риском, чье финансовое положение хуже среднего, но все еще позволяет рассчитывать на регулярное обслуживание долга», — говорится в презентации.
Уточняется, что в категорию попадут кредиты с определенными параметрами (сумма и срок), а также будут определены характеристики заемщика, в частности, показатель долговой нагрузки (ПДН).
В ЦБ рассказали, что реализация данной инициативы позволит заемщикам не обращаться к микрокредитным организациям и «серым кредиторам», а получать кредиты в банках.
В регуляторе считают, что таким образом люди начнут лучше понимать, сколько они платят, также мера поможет заемщикам сократить свои расходы и рационально подходить к выбору кредитора. В свою очередь последнее позитивно скажется на конкуренции банков, отметили в ЦБ.
21 ноября Банк России установил прямые ограничения на выдачу потребительских кредитов. Данная мера нужна, чтобы сократить риски закредитованности граждан. С 1 января 2023 г. банки смогут выдавать заемщикам с ПДН выше 80% не более 25% от всех необеспеченных кредитов и не более 10% долгосрочных.
Выдачу потребительских кредитов ограничат и для микрофинансовых организаций. Они смогут одобрять заемщикам с нагрузкой выше 80% не более 35% от всех потребкредитов и займов с лимитом кредитования.