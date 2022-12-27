ЦБ предложил ввести потребительские кредиты для малоимущих заемщиков

В регуляторе считают, что таким образом люди начнут лучше понимать, сколько они платят, также мера поможет заемщикам сократить свои расходы и рационально подходить к выбору кредитора. В свою очередь последнее позитивно скажется на конкуренции банков, отметили в ЦБ.