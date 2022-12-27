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Финансы

ЦБ предложил ввести потребительские кредиты для малоимущих заемщиков

Ведомости

Банк России предложил создать новую категорию потребительских кредитов — для заемщиков с низким финансовым положением. Такую идею регулятор представил в материале «Перспективные направления развития банковского регулирования и надзора».

«Ввести новую категорию потребительских кредитов для заемщиков с повышенным риском, чье финансовое положение хуже среднего, но все еще позволяет рассчитывать на регулярное обслуживание долга», — говорится в презентации.

Уточняется, что в категорию попадут кредиты с определенными параметрами (сумма и срок), а также будут определены характеристики заемщика, в частности, показатель долговой нагрузки (ПДН).

В ЦБ рассказали, что реализация данной инициативы позволит заемщикам не обращаться к микрокредитным организациям и «серым кредиторам», а получать кредиты в банках. 

В регуляторе считают, что таким образом люди начнут лучше понимать, сколько они платят, также мера поможет заемщикам сократить свои расходы и рационально подходить к выбору кредитора. В свою очередь последнее позитивно скажется на конкуренции банков, отметили в ЦБ.

21 ноября Банк России установил прямые ограничения на выдачу потребительских кредитов. Данная мера нужна, чтобы сократить риски закредитованности граждан. С 1 января 2023 г. банки смогут выдавать заемщикам с ПДН выше 80% не более 25% от всех необеспеченных кредитов и не более 10% долгосрочных.

Выдачу потребительских кредитов ограничат и для микрофинансовых организаций. Они смогут одобрять заемщикам с нагрузкой выше 80% не более 35% от всех потребкредитов и займов с лимитом кредитования.

Ранее по теме: Банк России установил прямые ограничения на выдачу потребкредитов

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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