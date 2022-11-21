Банк России установил прямые ограничения на выдачу потребкредитов

После введения макропруденциальных лимитов можно ожидать некоторого снижения доступности кредитов, также весьма вероятны рост процентных ставок и ужесточение требований к заемщикам, согласен директор банковских рейтингов НРА Константин Бородулин. При этом банки будут стараться адаптироваться к ограничениям, скорректировав свои бизнес-процессы и предлагаемые продукты, добавляет он. Разное таргетирование банками целевого сегмента потребкредитования может привести к перераспределению спроса со стороны населения, что в итоге вызовет рост ставок – «недогруженные» банки смогут диктовать условия на рынке, добавляет руководитель группы рейтингов финансовых институтов АКРА Валерий Пивень. С учетом того, что доля высокорискованных розничных кредитов невелика (не более 10% по данным ЦБ), значительного влияния на рынок в АКРА не ожидают.