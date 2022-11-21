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Финансы

Банк России установил прямые ограничения на выдачу потребкредитов

ЦБ обосновал это устойчивым ростом закредитованности граждан и рисками роста просрочек
Екатерина Литова Софья Шелудченко
Андрей Гордеев / Ведомости

С I квартала 2023 г. для всех банков с универсальной лицензией и микрофинансовых организаций (МФО) начнут действовать прямые ограничения на объем выдаваемых кредитов – макропруденциальные лимиты (МПЛ). Об этом говорится в сообщении ЦБ. Это новый механизм, он действует проактивно и предназначен для сокращения рисков закредитованности граждан. Инструмент снижает для банков стимулы выдавать займы гражданам с высокой долговой нагрузкой и искусственно удлинять их сроки.

Лимиты будут распространяться на необеспеченные кредиты и кредитные карты и устанавливаться отдельно по двум параметрам – показателю долговой нагрузки заемщика (ПДН; отношение среднемесячных платежей заемщика по всем кредитам к среднемесячному доходу) и сроку кредита. 

Для банков ЦБ установит следующие ограничения:

- объем необеспеченных ссуд и кредитов заемщикам с ПДН выше 80% не должен превышать 25% от всех выдаваемых в I квартале 2023 г. займов;

- доля выдаваемых необеспеченных займов и кредитных карт со сроком более пяти лет ограничена на уровне 10%.

МФО заемщикам с нагрузкой выше 80% не смогут выдавать более 35% от всех потребкредитов и займов с лимитом кредитования.

Влияние нового механизма на банки будет неоднородным, отмечается в сообщении ЦБ, так как они отличаются по доле наиболее высокорисковых розничных кредитов в своих портфелях. Но в целом по банковскому сектору вводимое ограничение затронет не более 10% от объема предоставляемых ссуд, оценивает регулятор. Не ждет ЦБ и значимого перетока клиентов из банков в МФО – ограничения вводятся одновременно для всех.

В количественном выражении под ограничение МПЛ попадает меньше кредитов, чем в стоимостном, оценивал в сентябре ЦБ. Из-за того что средний размер кредита заметно выше по долгосрочным кредитам и кредитам с высоким ПДН, объяснял регулятор: в потребкредитах доля выпадающих ссуд может составить около 5% от общего количества.

Принимая решение, Банк России исходил из ситуации на рынке розничного необеспеченного кредитования. Оно растет устойчиво высокими темпами (в августе - октябре 2022 г. среднемесячный рост задолженности составил 0,9%1) и остается приоритетным сегментом для банков из-за высокой маржинальности. Доля необеспеченных кредитов, предоставленных заемщикам с ПДН более 80%, была более 32% в III квартале 2022 г. (28% во II квартале). На высоком уровне остается доля ссуд сроком более 5 лет (15% в июле - сентябре 2022 г.). Доля займов МФО, выданных заемщикам с ПДН более 80%, в II квартале составила 41% против 38% в I квартале.

ЦБ опасается, что дальнейший рост закредитованности граждан во время структурной перестройки экономики может создавать дополнительные макроэкономические риски. Проблемы граждан с обслуживанием своего долга приведет к сокращению спроса, а потери банков в результате списания «плохих» ссуд – к снижению их возможности кредитовать экономику.

Банк России не считает, что введение МПЛ приведет к существенному снижению доступности кредитов для граждан (этого опасается рынок), за исключением уже закредитованных заемщиков, отмечал регулятор в осеннем докладе: им, возможно, придется отложить решение об очередном займе. Тем, кто хочет взять дополнительный кредит, который может привести к росту ПДН выше 80%, придется снизить размер запрашиваемой суммы для уменьшения своей долговой нагрузки, полагает ЦБ.

После введения макропруденциальных лимитов можно ожидать некоторого снижения доступности кредитов, также весьма вероятны рост процентных ставок и ужесточение требований к заемщикам, согласен директор банковских рейтингов НРА Константин Бородулин. При этом банки будут стараться адаптироваться к ограничениям, скорректировав свои бизнес-процессы и предлагаемые продукты, добавляет он. Разное таргетирование банками целевого сегмента потребкредитования может привести к перераспределению спроса со стороны населения, что в итоге вызовет рост ставок – «недогруженные» банки смогут диктовать условия на рынке, добавляет руководитель группы рейтингов финансовых институтов АКРА Валерий Пивень. С учетом того, что доля высокорискованных розничных кредитов невелика (не более 10% по данным ЦБ), значительного влияния на рынок в АКРА не ожидают.

Но решающее значение для динамики необеспеченных займов в I квартале 2023 г. будут иметь общеэкономическая ситуация и потребительские настроения, а не установление МПЛ, полагает старший управляющий директор рейтингового агентства НКР Александр Проклов.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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