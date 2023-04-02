Что ждет рынок микрофинансирования в 2023 году

Что ждет рынок микрофинансирования в 2023 годуИз-за ужесточения регулирования у компаний может снизиться рентабельность бизнеса
Снижение предельной дневной ставки и ввод Банком России прямых лимитов на выдачи кредитов приведет к сжатию маржинальности и объемов бизнеса микрофинансовых организаций (МФО), ужесточению борьбы за заемщиков и смещению портфеля в сторону более длинных займов. Такими прогнозами с «Ведомостями» поделились участники рынка – МФК «Займер», Moneyman (входит в группу IDF Eurasia), «Мигкредит», «Честное слово» и МКК Creditter.
Как рынок поработал в кризис
Кризис МФО проходили успешно: несмотря на санкции и рост операционных издержек, рентабельность и чистая прибыль отрасли достигли рекордных уровней за последние несколько лет. По последним данным ЦБ, выручка за девять месяцев 2022 г. выросла до 187 млрд руб. (+34% г/г), а чистая прибыль – до 26,3 млрд руб. (+28% г/г). Квартальный объем чистой прибыли (26 млрд руб.) был максимальным с начала наблюдений – со II квартала 2018 г. Показатель рентабельности капитала в целом по отрасли вырос до максимальных за все время 19%.
В течение 2022 г. портфель займов демонстрировал сдержанный рост, следует из обзора ЦБ: за год он увеличился на 11% и достиг 365 млрд руб., тогда как в 2021 г. прибавил 32%. Для сравнения: портфель потребкредитов банков за прошлый год вырос на 3% и составил 12 трлн руб.
Но качество обслуживания долга ухудшилось. Об этом говорит высокое значение показателя доли кредитов с просрочкой более 90 дней (34,5–34,6%) и значительный объем проданной задолженности. В 2022 г. цессия составила 57,6 млрд руб. – это почти в два раза больше, чем в 2021 г. (30,5 млрд руб.). В договорах количество достигло 4,6 млн против 2,7 млн в 2021 г.
Основную часть займов МФО выдают под высокие процентные ставки. Более 70% объема займов в IV квартале, или 147 млрд руб., компании выдали в диапазоне дневной процентной ставки 0,8–1%, следует из статистики ЦБ. Доля договоров, заключенных в таком диапазоне, – 82% от общего количества.
Грядущие ужесточения
С начала года на рынке заработал новый инструмент Банка России, который призван ограничить рост рисков закредитованности населения, – макропруденциальные лимиты (МПЛ). Этот инструмент подразумевает количественные ограничения на выдачу кредитов заемщикам с высоким показателем долговой нагрузкой (ПДН). ПДН – это отношение среднемесячных платежей заемщика по всем кредитам к его среднемесячному доходу. Чем выше уровень долговой нагрузки, тем дороже выданный кредит обходится банку или МФО с точки зрения нагрузки на капитал.
Теперь у МФО на заемщиков с нагрузкой выше 80% не должно приходиться более 35% от всех выданных за квартал займов. По данным ЦБ, более 40% объема выдач в IV квартале пришлось на займы с ПДН более 80% – значение оставалось стабильным на протяжении трех последних кварталов 2022 г.
Еще одно грядущее изменение: с 1 июля 2023 г. максимальная дневная ставка не может превышать 0,8%, или 292% годовых. Соответствующий закон президент России Владимир Путин подписал в конце 2022 г. Сейчас предельная ставка по микрозаймам составляет 1% в день, или 365% годовых. Кроме того, новый закон устанавливает максимальную задолженность по кредитам сроком до года: с 1 апреля полная сумма долга, включая штрафы, пени и другие платежи, будет составлять не более 130% от суммы займа. Как только задолженность достигнет этого предела, все начисления прекращаются.
Выдачи могут снизиться
На первых этапах после вступления в силу новых регуляторных правил можно ожидать снижения объемов выдач, отмечает генеральный директор Moneyman Сергей Весовщук: участникам рынка надо будет убедиться в успешности адаптации скоринговой политики. В дальнейшем кредиторы постепенно начнут восстанавливать активность по выдаче, но с учетом всех нововведений их существенного прироста по итогам года в компании не ожидают.
Рынок ждет общее снижение маржинальности из-за ограничений максимальной ставки для займов «до зарплаты» (PDL) и последующего роста конкуренции с так называемыми среднесрочными, или Installment, кредитами (IL; займы на срок более 30 дней, как правило, до одного года на сумму свыше 30 000 руб.), прогнозирует заместитель директора группы рейтингов финансовых институтов АКРА Сурен Асатуров.
Как показывают наблюдения, продолжает эксперт, включая статистику по банковской отрасли, зачастую кредитные потери имеют тенденцию проявляться спустя некоторое время после кризисных событий. Поэтому риск ухудшения качества портфелей МФО на фоне меняющейся операционной среды остается актуальным в 2023 г.
В АКРА также допускают замедление роста среднего чека микрозайма в текущем году по мере снижения темпов инфляции и в отсутствие внешних шоков. В III квартале 2022 г. средний чек составил 13 700 руб. (кварталом ранее – 11 600 руб.), говорилось в материалах Банка России. Средний размер займа в сегменте PDL составлял 8900 руб., в сегменте IL –18 400 руб., в POS (кредиты в точках продаж) – 34 300 руб.
На фоне ужесточения регулирования отрасли получить заем некоторым категориям заемщиков в 2023 г. станет еще сложнее, отмечает генеральный директор МКК Creditter Игорь Смирнов: среди них новые клиенты, граждане с высокой долговой нагрузкой, не имеющие стабильного официального дохода.
Из-за того что средняя сумма выдачи в этом году показывает тенденцию к сокращению, МФО будут стремиться сохранить ее на прежнем уровне, считает генеральный директор МФК «Честное слово» Андрей Петков. Поднять продажи компании могут попробовать с помощью «апсейла»: выдавать клиентам сумму больше, чем те запрашивали в заявке. Также, чтобы увеличить доходность, МФО, возможно, расширят свои линейки дополнительных продуктов и услуг, полагает Петков.
Тенденция на длинные кредиты
Профессиональные и ключевые игроки будут сильнее переориентироваться на среднесрочные займы (IL), планомерно увеличивая их долю в совокупном портфеле выдач, говорит Весовщук из Moneyman. Этот тренд начался еще в 2022 г.: к концу III квартала портфель МФО вырос за счет увеличения выдач займов в сегменте IL, благодаря которым клиент может погашать кредит частями в течение более длительного времени. По данным ЦБ, выдача таких кредитов увеличилась на 25% до 215 млрд руб.
С одной стороны, ограничение максимальной ставки с 1 до 0,8% должно будет стимулировать рынок больше склониться на сторону длинных займов, рассуждает директор по продажам МФК «Мигкредит» (входит в группу Denum) Никита Коточигов. С другой – ввод МПЛ, наоборот, должен стимулировать смещение в сторону традиционных займов «до зарплаты». Какая сторона победит, покажет только время, считает эксперт, но полагает, что баланс сильно не изменится.
Будет развиваться тренд на развитие онлайн-канала выдачи – уже сейчас порядка 85% PDL-займов на рынке выдаются дистанционно, отмечает Весовщук.
Борьба за лояльность
Увеличение регуляторной нагрузки приведет к тому, что ужесточится борьба за качественных заемщиков.
В 2023 г. на рынке займов усилится борьба за клиентов – особенно тех, у кого низкая долговая нагрузка, говорит Петков: скажутся новые макропруденциальные лимиты. Тем клиентам, которым МФО одобрили займы, со временем будут доступны среднесрочные относительно крупные займы IL-сегмента, а также прочие продукты: BNPL (займы с оплатой частями), POS-займы (в точках продаж) и т. д., говорит генеральный директор МФК «Займер» Роман Макаров. За таких заемщиков кредиторы будут бороться между собой, предлагая им различные акции, скидки, программы лояльности и проч., объясняет он. Политика удержания постоянного клиента выйдет на первый план и потребует от кредиторов дополнительных усилий в совершенствовании сервиса, отмечает Макаров.
Рынок будет все больше смотреть на работу с заемщиками по принципу индивидуализации условий, добавляет Весовщук, когда каждый клиент получает персонифицированное предложение в соответствии со своим платежным профилем и запросами. В выигрышном положении сейчас находятся те кредиторы, у которых уже внедрена гибкая система управления продуктами и есть отлаженные эффективные скоринговые политики, заключает он.
Привлекать новых клиентов также станет дороже, говорит Петков. В 2022 г. средняя стоимость привлечения одного заемщика через так называемые СРА-сети резко выросла, писали ранее «Ведомости». CPA-сети (cost per action – оплата за действие) – интернет-площадки, которые рекламируют товар или услугу и получают оплату за каждую покупку, регистрацию, заявку или любое другое целевое действие. По данным Moneyman, средняя стоимость привлечения взлетела на 75% и составила 3500 руб. Если не будет каких-то сильных экономических потрясений, в течение года можно ждать небольшого повышения средней стоимости привлечения на 10–15% до 5500–5700 руб. за человека, говорил ранее гендиректор ГК Eqvanta Андрей Клейменов.
Консолидация рынка
Нововведения в бизнесе повлияют на реестр МФО – легальных игроков станет меньше примерно на 30%, а их клиенты будут перераспределены между более устойчивыми, крупными компаниями, считает Макаров. С оценкой в 30% (в количественном выражении – более 300, это небольшие региональные игроки) согласен Весовщук. МФО, которые не смогут выдержать конкуренции и вписаться в новые реалии, покинут рынок, объясняет Петков.
Снижение маржинальности бизнеса вместе с ограниченной доступностью финансирования со стороны банков, особенно в отношении маленьких и средних МФО, будут подталкивать консолидацию отрасли и рост рыночных позиций наиболее крупных игроков, отмечает Асатуров: им легче за счет эффекта масштаба и большей технологичности подстраиваться под меняющуюся среду.