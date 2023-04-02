Что ждет рынок микрофинансирования в 2023 году

В 2023 г. на рынке займов усилится борьба за клиентов – особенно тех, у кого низкая долговая нагрузка, говорит Петков: скажутся новые макропруденциальные лимиты. Тем клиентам, которым МФО одобрили займы, со временем будут доступны среднесрочные относительно крупные займы IL-сегмента, а также прочие продукты: BNPL (займы с оплатой частями), POS-займы (в точках продаж) и т. д., говорит генеральный директор МФК «Займер» Роман Макаров. За таких заемщиков кредиторы будут бороться между собой, предлагая им различные акции, скидки, программы лояльности и проч., объясняет он. Политика удержания постоянного клиента выйдет на первый план и потребует от кредиторов дополнительных усилий в совершенствовании сервиса, отмечает Макаров.