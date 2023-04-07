Мошенники освоили QR-коды для снятия денег с карт

Мошенники будут придумывать новые схемы и сценарии, связанные с возможностью снять деньги со счетов жертв по QR-коду, полагает Дудков. Чтобы обезопасить свои средства, надо следовать тем же правилам, что и с CVV, ПИН-кодом и кодом безопасности из СМС – ни с кем не делиться QR-кодом, в том числе не отправлять его внезапно позвонившим «сотрудникам банка», а также соблюдать общие рекомендации по защите от мошенников. Дудков советует также не сканировать QR-код от сомнительного отправителя – он может вести на фишинговый или мошеннически ресурс, начать скачивание вредоносного файла, подтверждение транзакции, которую подстроили злоумышленники.