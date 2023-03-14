Эксперты назвали самые популярные способы телефонного мошенничества

Другая массовая атака была направлена на пользователей Telegram: злоумышленники рассылали жертвам сообщения о том, что они якобы получили подарок от друга – подписку Premium. Для активации «подарка» пользователю предлагалось ввести специальный код, присланный Telegram, однако это приводило к компрометации аккаунта. По словам Семыкиной, перед праздниками обычно растет ажиотаж по поводу покупки и вручения подарков, чем и пользуются мошенники. Создаются поддельные сайты известных брендов или маркетплейсов с более привлекательными ценами и скидками, поддельные онлайн-магазины, где собирают платежные данные или принимают оплату за несуществующие товары и услуги. «Жертва может купить несуществующий товар и потерять не только деньги, но и оставить данные банковской карты или учетные данные банковского приложения. В этом году мошенники стали маскироваться под магазины брендов, ушедших с российского рынка», – говорит она.