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Финансы

«Сбер» предупредил о мошенничестве с угрозой об «измене Родине»

Ведомости

В России участились случаи телефонного мошенничества, когда мошенники пытаются напугать жертву обвинениями в якобы совершенной государственной измене, сообщила пресс-служба «Сбера».

Действующие по этой схеме злоумышленники представляются сотрудниками полиции или ФСБ, сообщая жертве, что сотрудник банка, клиентом которого пострадавший и является, украл его персональные данные и теперь переводит деньги с его счета в пользу украинской армии. Поскольку ответственность за подобные действия лежит на владельце карты, то мошенники пугают жертву потенциальными обвинениями в госизмене и 20 годами лишения свободы.

После этого злоумышленники подключают «службу безопасности банка», пытаясь вынудить напуганного клиента перевести свои деньги, а иногда и брать кредиты, чтобы «вычислить» таким образом «сотрудника банка».

«Такие звонки могут поступать только от злоумышленников, поэтому призываем граждан никогда не верить подобным обвинениям и сразу прекращать любые разговоры с мошенниками», – подчеркнул зампредправления Сбербанка Станислав Кузнецов.

В «Сбере» также порекомендовали россиянам подключить уведомления о банковских операциях и следить за их историей. Сотрудник банка никогда не попросит у клиента полный номер карты, код из СМС или же CVV на обороте карты, напомнили там.

Ранее в феврале Банк России сообщил, что мошенники стали активно размещать в общественных местах QR-коды с объявлениями о бесплатной консультации по соцвыплатам. Когда человек сканирует QR-код, он попадает в чат-бот в мессенджере. Далее выясняется, что ему якобы положена выплата. Для оформления «выплаты» злоумышленники выманивают у жертвы личные и финансовые данные, которые затем используются для хищения денег с карты. Размещаются такие коды на стенах домов, в подъездах, на остановках, на парковках, других общественных местах и других объектах наибольшего скопления людей.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных