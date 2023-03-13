«Сбер» предупредил о мошенничестве с угрозой об «измене Родине»
В России участились случаи телефонного мошенничества, когда мошенники пытаются напугать жертву обвинениями в якобы совершенной государственной измене, сообщила пресс-служба «Сбера».
Действующие по этой схеме злоумышленники представляются сотрудниками полиции или ФСБ, сообщая жертве, что сотрудник банка, клиентом которого пострадавший и является, украл его персональные данные и теперь переводит деньги с его счета в пользу украинской армии. Поскольку ответственность за подобные действия лежит на владельце карты, то мошенники пугают жертву потенциальными обвинениями в госизмене и 20 годами лишения свободы.
После этого злоумышленники подключают «службу безопасности банка», пытаясь вынудить напуганного клиента перевести свои деньги, а иногда и брать кредиты, чтобы «вычислить» таким образом «сотрудника банка».
«Такие звонки могут поступать только от злоумышленников, поэтому призываем граждан никогда не верить подобным обвинениям и сразу прекращать любые разговоры с мошенниками», – подчеркнул зампредправления Сбербанка Станислав Кузнецов.
В «Сбере» также порекомендовали россиянам подключить уведомления о банковских операциях и следить за их историей. Сотрудник банка никогда не попросит у клиента полный номер карты, код из СМС или же CVV на обороте карты, напомнили там.
Ранее в феврале Банк России сообщил, что мошенники стали активно размещать в общественных местах QR-коды с объявлениями о бесплатной консультации по соцвыплатам. Когда человек сканирует QR-код, он попадает в чат-бот в мессенджере. Далее выясняется, что ему якобы положена выплата. Для оформления «выплаты» злоумышленники выманивают у жертвы личные и финансовые данные, которые затем используются для хищения денег с карты. Размещаются такие коды на стенах домов, в подъездах, на остановках, на парковках, других общественных местах и других объектах наибольшего скопления людей.