«Сбер» предупредил о мошенничестве с угрозой об «измене Родине»

Ранее в феврале Банк России сообщил, что мошенники стали активно размещать в общественных местах QR-коды с объявлениями о бесплатной консультации по соцвыплатам. Когда человек сканирует QR-код, он попадает в чат-бот в мессенджере. Далее выясняется, что ему якобы положена выплата. Для оформления «выплаты» злоумышленники выманивают у жертвы личные и финансовые данные, которые затем используются для хищения денег с карты. Размещаются такие коды на стенах домов, в подъездах, на остановках, на парковках, других общественных местах и других объектах наибольшего скопления людей.