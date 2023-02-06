В ЦБ рассказали о новой схеме мошенников с QR-кодами в общественных местах
Мошенники стали активно размещать в общественных местах QR-коды с объявлениями о бесплатной консультации по соцвыплатам, сообщил зампред ЦБ Герман Зубарев в интервью «Известиям».
«Сейчас злоумышленники пытаются использовать технические новинки. Мы выявили схему обмана с размещением QR-кодов в общественных местах. В объявлениях предлагается получить бесплатную консультацию о гарантированной социальной выплате. Когда человек сканирует QR-код, он попадает в чат-бот в мессенджере. Далее выясняется, что ему якобы положена выплата», – рассказал он.
Речь идет, пояснил Зубарев, о пособиях социально незащищенным гражданам, семьям с детьми, выплатах студентам и др. Для оформления «выплаты» злоумышленники выманивают у жертвы личные и финансовые данные, которые затем используются для хищения денег с карты. Размещаются такие коды на стенах домов, в подъездах, на остановках, на парковках, других общественных местах и других объектах наибольшего скопления людей.
«Использование чат-ботов у людей вызывает дополнительное доверие, создавая ощущение работы автоматического сервиса какого-то официального ведомства», – отметил Зубарев.
Еще одним восходящим трендом является использование мошенниками мессенджеров вместо сотовой связи, отметил зампред ЦБ. Операторы связи, которые обязаны противодействовать мошенническим звонкам, не могут контролировать звонки через мессенджеры, пояснил он. Зубарев также выразил надежду, что законопроект, в соответствии с которым банк-плательщик будет на два дня приостанавливать зачисление денег на подозрительные счета, будет принят в ближайшее время в первом чтении.