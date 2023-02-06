В ЦБ рассказали о новой схеме мошенников с QR-кодами в общественных местах

Речь идет, пояснил Зубарев, о пособиях социально незащищенным гражданам, семьям с детьми, выплатах студентам и др. Для оформления «выплаты» злоумышленники выманивают у жертвы личные и финансовые данные, которые затем используются для хищения денег с карты. Размещаются такие коды на стенах домов, в подъездах, на остановках, на парковках, других общественных местах и других объектах наибольшего скопления людей.