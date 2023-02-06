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Финансы

В ЦБ рассказали о новой схеме мошенников с QR-кодами в общественных местах

Ведомости

Мошенники стали активно размещать в общественных местах QR-коды с объявлениями о бесплатной консультации по соцвыплатам, сообщил зампред ЦБ Герман Зубарев в интервью «Известиям».

«Сейчас злоумышленники пытаются использовать технические новинки. Мы выявили схему обмана с размещением QR-кодов в общественных местах. В объявлениях предлагается получить бесплатную консультацию о гарантированной социальной выплате. Когда человек сканирует QR-код, он попадает в чат-бот в мессенджере. Далее выясняется, что ему якобы положена выплата», – рассказал он.

Речь идет, пояснил Зубарев, о пособиях социально незащищенным гражданам, семьям с детьми, выплатах студентам и др. Для оформления «выплаты» злоумышленники выманивают у жертвы личные и финансовые данные, которые затем используются для хищения денег с карты. Размещаются такие коды на стенах домов, в подъездах, на остановках, на парковках, других общественных местах и других объектах наибольшего скопления людей.

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«Использование чат-ботов у людей вызывает дополнительное доверие, создавая ощущение работы автоматического сервиса какого-то официального ведомства», – отметил Зубарев.

Еще одним восходящим трендом является использование мошенниками мессенджеров вместо сотовой связи, отметил зампред ЦБ. Операторы связи, которые обязаны противодействовать мошенническим звонкам, не могут контролировать звонки через мессенджеры, пояснил он. Зубарев также выразил надежду, что законопроект, в соответствии с которым банк-плательщик будет на два дня приостанавливать зачисление денег на подозрительные счета, будет принят в ближайшее время в первом чтении.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных